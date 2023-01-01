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Empire State Binası Depremzedeler İçin Kırmızı Beyaz...

New York'taki Empire State binası, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

  1. Tarihi bina, 6 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleşen felakette hayatını kaybedenler anısına ve sağ kurtulanlara destek amacıyla kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.

    Tarihi bina, 6 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleşen felakette hayatını kaybedenler anısına ve sağ kurtulanlara destek amacıyla kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.

  2. Bina yönetimi, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Bu gece Empire State Binası, 6 Şubat'ta meydana gelen trajik depremin kurbanlarını desteklemek için kırmızı ve beyaz renklerle parlayacak.'' ifadelerine yer verirken, internet sayfasında iseTürkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkındaki bilgileri paylaştı.

    Bina yönetimi, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Bu gece Empire State Binası, 6 Şubat'ta meydana gelen trajik depremin kurbanlarını desteklemek için kırmızı ve beyaz renklerle parlayacak.'' ifadelerine yer verirken, internet sayfasında iseTürkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkındaki bilgileri paylaştı.