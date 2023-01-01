Empire State Binası Depremzedeler İçin Kırmızı Beyaz...
New York'taki Empire State binası, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
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Tarihi bina, 6 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleşen felakette hayatını kaybedenler anısına ve sağ kurtulanlara destek amacıyla kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.
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Bina yönetimi, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Bu gece Empire State Binası, 6 Şubat'ta meydana gelen trajik depremin kurbanlarını desteklemek için kırmızı ve beyaz renklerle parlayacak.'' ifadelerine yer verirken, internet sayfasında iseTürkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkındaki bilgileri paylaştı.
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