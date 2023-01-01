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EYT'liye Çifte Piyango!

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emekli promosyon kampanyaları için bankaların yarışı yeniden başlayacak.

  1. EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emekli promosyon kampanyaları için bankaların yarışı yeniden başlayacak. EYT başvurusu sırasında ?2023 banka promosyonu ne kadar? sorusunun yanıtına göre banka seçecek milyonlar için yeni rakamlar gündeme gelmeye başladı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte haberin detayları

    EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emekli promosyon kampanyaları için bankaların yarışı yeniden başlayacak. EYT başvurusu sırasında ?2023 banka promosyonu ne kadar? sorusunun yanıtına göre banka seçecek milyonlar için yeni rakamlar gündeme gelmeye başladı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte haberin detayları

  2. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. EYT'de ilk gün başvurular 300 bini geçerken, SGK ise mesai başlangıç saatini 06.00?ya çekti.

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. EYT'de ilk gün başvurular 300 bini geçerken, SGK ise mesai başlangıç saatini 06.00?ya çekti.

  3. Temmuz 2022 sonrasında bankalar emekli promosyonları için adeta yarışa girmiş ve rakamları 10 kata kadar arttırmıştı. Bu kapsamda EYT düzenlemesinin netlik kazanması sonrası emekli maaşı promosyonları yeniden gündemdeki sıcaklığını artırdı. Müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar yürüten bankalar emekli promosyonları için hazırlıklara başladı.

    Temmuz 2022 sonrasında bankalar emekli promosyonları için adeta yarışa girmiş ve rakamları 10 kata kadar arttırmıştı. Bu kapsamda EYT düzenlemesinin netlik kazanması sonrası emekli maaşı promosyonları yeniden gündemdeki sıcaklığını artırdı. Müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar yürüten bankalar emekli promosyonları için hazırlıklara başladı.

  4. Emekli promosyonları bunun altında olmayacak <br> Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.

    Emekli promosyonları bunun altında olmayacak
    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.

  5. Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,<br> 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,<br> 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve<br> 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.

    Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,
    3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,
    7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve
    10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.

  6. Yani Türkiye'de hiçbir banka bu miktarlardan daha az promosyon ödeyemeyecek. Ancak bu rakamların üzerinde emekli promosyon ödemesi serbest olmaya devam edecek.

    Yani Türkiye'de hiçbir banka bu miktarlardan daha az promosyon ödeyemeyecek. Ancak bu rakamların üzerinde emekli promosyon ödemesi serbest olmaya devam edecek.

  7. Özel bankalarda ise bu rakamlar 10 bin TL?ye kadar çıkmıştı. Ancak EYT sonrası yeni rakamlar dile getirilmeye başlandı. İlk maaşını alacak EYT?liler emeklilik işlemleri esnasında SGK veya e-Devlet üzerinden bankalarını seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak. Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.

    Özel bankalarda ise bu rakamlar 10 bin TL?ye kadar çıkmıştı. Ancak EYT sonrası yeni rakamlar dile getirilmeye başlandı. İlk maaşını alacak EYT?liler emeklilik işlemleri esnasında SGK veya e-Devlet üzerinden bankalarını seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak. Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.

  8. Bayram ikramiyesi de alacaklar <br> İlk maaşlar Nisan ayında hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı nedeniyle de 1100 TL ikramiye ödemesi de yapılacak. Ancak tüm bunların yanında bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Dünya Gazetesi?nde yer alan bilgiye göre, emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor.

    Bayram ikramiyesi de alacaklar
    İlk maaşlar Nisan ayında hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı nedeniyle de 1100 TL ikramiye ödemesi de yapılacak. Ancak tüm bunların yanında bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Dünya Gazetesi?nde yer alan bilgiye göre, emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor.

  9. Promosyona göre banka seçimi <br> EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek.

    Promosyona göre banka seçimi
    EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek.

  10. EYT düzenlemesi ile birlikte emekli banka promosyonu kampanyası yarışına birçok banka katılıyor. Bankaların Mevcut kampanyalarını güncellemesi bekleniyor.

    EYT düzenlemesi ile birlikte emekli banka promosyonu kampanyası yarışına birçok banka katılıyor. Bankaların Mevcut kampanyalarını güncellemesi bekleniyor.