EYT'liye Çifte Piyango!

Bayram ikramiyesi de alacaklar

İlk maaşlar Nisan ayında hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı nedeniyle de 1100 TL ikramiye ödemesi de yapılacak. Ancak tüm bunların yanında bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Dünya Gazetesi?nde yer alan bilgiye göre, emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor.