Whatsapp'a 'Son Kullanma Tarihi' Geliyor
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, yeni bir özelliğiyle daha kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Anlık haberleşme platformu WhatsApp, yeni geliştirdiği bir özelliği daha kullanıcılarıyla paylaşacak.
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WhatsApp'ın konuşma gruplarına son kullanma tarihi imkanıyla belirlenen vakite ulaşıldığında, kullanıcılara grubu temizlemeleri için bir istem gönderecek.
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Bu özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcılar bir gün, bir hafta veya özel bir tarih gibi çeşitli son kullanma seçenekleri arasından seçim yapabilecek.
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Ayrıca kullanıcılar, fikirlerini değiştirirlerse önceden belirlenmiş olan son kullanma tarihini değiştirebilecek veya kaldırabilecek.
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Raporda, gruplar için bir son kullanma tarihi seçme yeteneğinin şu anda geliştirme aşamasında olduğu ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanmasının beklendiği belirtildi.