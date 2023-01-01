Sofraların temel direği olarak tanımlanan soğan, tadı ve özellikleri itibariyle benzeri bulunmayan bir sebzedir. Birbirinden farklı onlarca tarifin ortak noktası olan soğan, allium ailesinden gelen bir ot ve sebze çeşididir. Halk arasından doğal antibiyotik olarak bilenen soğan kürü kadın hastalıklarına, enfeksiyon hastalıklarına, iltihaplanmalara, saça ve cilde iyi gelir.