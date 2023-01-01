Soğan Kürü Nedir Ve Ne İşe Yarar?
Soğanın bir çok sağlık sorunu için kullanılması yüzyıllar öncesine dayanıyor. İbrahim Saraçoğlu, vücuttaki zehri atmak için soğanla hazırlanan mucize bir tarif verdi.
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Soğanın bir çok sağlık sorunu için kullanılması yüzyıllar öncesine dayanıyor. İbrahim Saraçoğlu, vücuttaki zehri atmak için soğanla hazırlanan mucize bir tarif verdi. Soğan kürü nedir ve ne işe yarar? Soğan kürü nasıl yapılır? sorularının yanıtını bugünkü haberimizde derledik.
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Sofraların temel direği olarak tanımlanan soğan, tadı ve özellikleri itibariyle benzeri bulunmayan bir sebzedir. Birbirinden farklı onlarca tarifin ortak noktası olan soğan, allium ailesinden gelen bir ot ve sebze çeşididir. Halk arasından doğal antibiyotik olarak bilenen soğan kürü kadın hastalıklarına, enfeksiyon hastalıklarına, iltihaplanmalara, saça ve cilde iyi gelir.
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Uzmanların araştırmalarına göre damarları temizlediği için kalp krizini de önlüyor.
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Soğan vücudun antioksidanlardan arındırılmasından, zayıflamaya, cilt sağlığından depresyona kadar pek çok derde deva oluyor. Günümüzde genellikle zayıflamak amacı ile kullanılan bu kür, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir.
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Soğan kürünün saymakla bitmeyecek kadar çok faydası vardır. Doğal antibiyotik olarak da bilinen soğan kürünün başlıca özellikleri;
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- Sinir sitemini güçlendirir,
- Metabolizmayı hızlandırır,
- E. coli ve S. aureus gibi zararlı bakterilerin gelişimini engeller,
- Cilt-saç sağlığını korur,
- Vücuttaki yağları yakarak obezite riskini ortadan kaldırır,
- Kırmızı kan hücresi miktarını arttırtarak kansızlığı önler,
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- Güçlü bir idrar ve adet söktürücüdür, - Polikistik Over Sendromu tedavisinde yardımcı olabilir, - Enfeksiyonlarla savaşabilir, - Atardamarların sertleşmesini engelleyerek elastik kalmalarına yardımcı olabilir, - Eklem ağrılarını dindirebilir, - Alerji tedavisinde etkili olabilir, - Uykusuzluğa iyi gelebilir, - Ruh sağlığını dengeler - Kemikleri güçlendirir - Kan şekerini kontrol edebilir - Sindirim sistemini destekler
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- Bağışıklık sistemini güçlendirir - Kansere karşı koruyucudur - Kalp hastalıklarını önleyebilir - İştah açabilir.
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PEKİ SOĞAN KÜRÜ NASIL YAPILIR?
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Malzemeler:
1 baş soğan, 1 su bardağı demlenmiş çay (nane veya papatya çayı gibi mide dostu çay en iyisidir)
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Hazırlanışı:
Soğanı iyice temizleyin. Soğanı dibine kadar olmamak kaydı ile çapraz şekilde dörde bölün. Soğanı demlenmiş bir bardak çayın içine koyun, ardından üzerini kapatın ve 5-10 dakika bekletin. Çayınız artık hazır.
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GECE YATMADAN ÖNCE SOĞAN SUYU İÇERSENİZ?
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Hazırladığınız soğan kürünü ılık bir şekilde sabahları aç karnına bir bardak tüketebilirsiniz. Akşamları da uyumadan önce 1 bardak daha için. Bu şekilde sabah akşam, günde toplam 2 bardak içmek üzere 15 gün boyunca kürü uygulayabilirsiniz.
NOT: Kronik hastalığı olanlar uzmanlarına danışmalı