Babasını Görenler Şaşırıp Kalıyor!
Türkiye'nin en sevilen jönlerinden biri olarak görülen Burak Özçivit, geçtiğimiz aylarda oğlu Kerem'in doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı. Bebeğin kime benzediği merak konusu haline gelirken birçok kişi Kerem'in de Karan gibi dedesine benzediğini iddia etti.
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Türkiye'nin en sevilen jönlerinden biri olarak görülen Burak Özçivit, geçtiğimiz aylarda oğlu Kerem'in doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı. Bebeğin kime benzediği merak konusu haline gelirken birçok kişi Kerem'in de Karan gibi dedesine benzediğini iddia etti. İşte Karan'ın tıpatıp benzediği Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...
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"Muhteşem Yüzyıl", "Çalıkuşu", "Kara Sevda" gibi birbirinden başarılı dizilerle adından söz ettiren Burak Özçivit, şimdilerde ATV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı 'Kuruluş Osman'daki göz alıcı performansıyla büyük beğeni topluyor.
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Hem meslek hayatında hem de özel yaşantısında mutluluğu yakalayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuğunun dünyaya gelişiyle yeniden baba olma sevinci yaşadı.
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İlk oğulları Karan'ın ardından ikinci kez erkek çocuk sahibi olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Kerem'in kime benzediği merak konusu haline geldi.
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Herkes Karan'ı Burak Özviçit'in babasına benzetirken Kerem'in de dedesine benzediği iddia edildi.
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İşte Burak Özçivit'in görenleri şaşkına çeviren babası Bülent Özçivit...
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