Aliye'nin Arda'sı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Bir dönemin çocuk oyuncusu Aliye dizisinde canlandırdığı Arda karakteriyle beğeni toplayan Ayberk Koçar yıllar sonra ortaya çıktı. 22 yaşına giren ünlü oyuncunun son hali büyük beğeni topladı. İşte sevimli yıldızın yıllar içindeki değişimi...
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Dizide rol aldığı sırada henüz 4 yaşında olan Arda karakterine hayat veren oyuncu Ayberk Koçar, sevimli halleriyle herkesin dikkatini çekmişti.
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Kocaman bir delikanlı olan Koçar, seneler sonra ortaya çıktı.
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Aliye dizisinden sonra dizi teklifleri gelen oyuncu daha sonra "Pulsar", "Son Osmanlı Yandım Ali", "Benim Hala Umudum Var" ve "Hayde Bre" dizisinde rol aldı.
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Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Koçar, şimdilerde 22 yaşına girdi. İşte ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi...
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