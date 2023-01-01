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Avrupa'da En Sıcak İkinci Kış

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, Avrupa'da 1991-2020 referans dönemine göre, "bu kışın kıtada yaşanan kışlardan en sıcak ikincisi" olduğunu bildirdi.

  1. Avrupa, en sıcak ikinci kışını yaşıyor. Şubatta Avrupa'nın büyük kısmında özellikle Norveç ve İsveç'te hava sıcaklıkları ortalamanın üstünde seyrederken Türkiye, İber Yarımadası ve Kafkasya'nın bazı bölgelerinde aylık ortalamadan daha soğuk dereceler ölçüldü.

    Avrupa, en sıcak ikinci kışını yaşıyor. Şubatta Avrupa'nın büyük kısmında özellikle Norveç ve İsveç'te hava sıcaklıkları ortalamanın üstünde seyrederken Türkiye, İber Yarımadası ve Kafkasya'nın bazı bölgelerinde aylık ortalamadan daha soğuk dereceler ölçüldü.

  2. Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, Avrupa'da 1991-2020 referans dönemine göre, "bu kışın kıtada yaşanan kışlardan en sıcak ikincisi" olduğunu bildirdi.

    Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, Avrupa'da 1991-2020 referans dönemine göre, "bu kışın kıtada yaşanan kışlardan en sıcak ikincisi" olduğunu bildirdi.

  3. Copernicus'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kış, Doğu Avrupa ve Kuzey-Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde ortalamanın çok üzerinde sıcaklıkların görülmesiyle "Avrupa için kaydedilen en sıcak ikinci dönem" oldu.

    Copernicus'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kış, Doğu Avrupa ve Kuzey-Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde ortalamanın çok üzerinde sıcaklıkların görülmesiyle "Avrupa için kaydedilen en sıcak ikinci dönem" oldu.

  4. Şubat 2023'te, Avrupa'nın çoğu bölgesinde ortalama hava sıcaklıkları 1991-2020 referans döneminden daha yüksekti. Ortalamadan daha sıcak olan en dikkate değer koşullara Norveç ve İsveç'te, Rusya'nın kuzeybatısı boyunca Karadeniz'i çevreleyen alanlarda ve Svalbard bölgesinde rastlandı.

    Şubat 2023'te, Avrupa'nın çoğu bölgesinde ortalama hava sıcaklıkları 1991-2020 referans döneminden daha yüksekti. Ortalamadan daha sıcak olan en dikkate değer koşullara Norveç ve İsveç'te, Rusya'nın kuzeybatısı boyunca Karadeniz'i çevreleyen alanlarda ve Svalbard bölgesinde rastlandı.

  5. İngiltere'de de "1884'ten bu yana 5. en sıcak şubat ayı" yaşandı. Buna karşılık Türkiye, İber Yarımadası ve Kafkasya'nın bazı bölgelerinde aylık ortalamadan daha soğuk dereceler ölçüldü.

    İngiltere'de de "1884'ten bu yana 5. en sıcak şubat ayı" yaşandı. Buna karşılık Türkiye, İber Yarımadası ve Kafkasya'nın bazı bölgelerinde aylık ortalamadan daha soğuk dereceler ölçüldü.

  6. ANTARKTİKA'DA BUZUL SEVİYESİNDE REKOR DÜŞÜŞ Öte yanda Antarktika'daki deniz buzu seviyesi son 45 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

    ANTARKTİKA'DA BUZUL SEVİYESİNDE REKOR DÜŞÜŞ Öte yanda Antarktika'daki deniz buzu seviyesi son 45 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

  7. Bu, buz kütlesinin şubat aylarının ortalama düşük seviyesinden daha fazla eridiği üst üste 8 yıl olarak kayıtlara geçti.

    Bu, buz kütlesinin şubat aylarının ortalama düşük seviyesinden daha fazla eridiği üst üste 8 yıl olarak kayıtlara geçti.