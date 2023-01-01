Avrupa'da En Sıcak İkinci Kış
Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, Avrupa'da 1991-2020 referans dönemine göre, "bu kışın kıtada yaşanan kışlardan en sıcak ikincisi" olduğunu bildirdi.
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Avrupa, en sıcak ikinci kışını yaşıyor. Şubatta Avrupa'nın büyük kısmında özellikle Norveç ve İsveç'te hava sıcaklıkları ortalamanın üstünde seyrederken Türkiye, İber Yarımadası ve Kafkasya'nın bazı bölgelerinde aylık ortalamadan daha soğuk dereceler ölçüldü.
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Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, Avrupa'da 1991-2020 referans dönemine göre, "bu kışın kıtada yaşanan kışlardan en sıcak ikincisi" olduğunu bildirdi.
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Copernicus'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kış, Doğu Avrupa ve Kuzey-Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde ortalamanın çok üzerinde sıcaklıkların görülmesiyle "Avrupa için kaydedilen en sıcak ikinci dönem" oldu.
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Şubat 2023'te, Avrupa'nın çoğu bölgesinde ortalama hava sıcaklıkları 1991-2020 referans döneminden daha yüksekti. Ortalamadan daha sıcak olan en dikkate değer koşullara Norveç ve İsveç'te, Rusya'nın kuzeybatısı boyunca Karadeniz'i çevreleyen alanlarda ve Svalbard bölgesinde rastlandı.
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İngiltere'de de "1884'ten bu yana 5. en sıcak şubat ayı" yaşandı. Buna karşılık Türkiye, İber Yarımadası ve Kafkasya'nın bazı bölgelerinde aylık ortalamadan daha soğuk dereceler ölçüldü.
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ANTARKTİKA'DA BUZUL SEVİYESİNDE REKOR DÜŞÜŞ Öte yanda Antarktika'daki deniz buzu seviyesi son 45 yılın en düşük seviyesine ulaştı.
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Bu, buz kütlesinin şubat aylarının ortalama düşük seviyesinden daha fazla eridiği üst üste 8 yıl olarak kayıtlara geçti.