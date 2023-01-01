Son Haline Yorum Yağdı!
Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekrandan uzak bir hayat sürüyor.
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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz son haliyle şaşırtıyor.
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2003 yılında başlayan ve uzun yıllar ekranda kalan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, sürpriz bir kararla ekranlara geliyor.
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Osman Sınav'ın teklifi üzerine kamera karşısına geçen Şaşmaz, kısa sürede şöhreti elde etmişti.
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İşte, bugün 49 yaşında olan Necati Şaşmaz'ın son hali!
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2022'nin kasım ayında Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan 'Mazhar Alanson ile' programına konuk olan Şaşmaz, uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getirmişti.
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Yeni yılla birlikte 'Kurtlar Vadisi' için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek hayranlarını heyecanlandırmıştı.
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POLAT ALEMDAR'A YORUM YAĞDI
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Necati Şaşmaz şimdi de son haliyle dikkat çekti. Gözlerden uzak yaşamaya tercih eden ve zaman zaman da tarikat haberleriyle gündem olan Necati Şaşmaz'ın son haline
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"Kral yaşlanmışsın", "Polat senin de saçlar beyazladı" yorumları geldi.