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Son Haline Yorum Yağdı!

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekrandan uzak bir hayat sürüyor.

  1. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz son haliyle şaşırtıyor.

    Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz son haliyle şaşırtıyor.

  2. 2003 yılında başlayan ve uzun yıllar ekranda kalan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, sürpriz bir kararla ekranlara geliyor.

    2003 yılında başlayan ve uzun yıllar ekranda kalan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, sürpriz bir kararla ekranlara geliyor.

  3. Osman Sınav'ın teklifi üzerine kamera karşısına geçen Şaşmaz, kısa sürede şöhreti elde etmişti.

    Osman Sınav'ın teklifi üzerine kamera karşısına geçen Şaşmaz, kısa sürede şöhreti elde etmişti.

  4. İşte, bugün 49 yaşında olan Necati Şaşmaz'ın son hali!

    İşte, bugün 49 yaşında olan Necati Şaşmaz'ın son hali!

  5. 2022'nin kasım ayında Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan 'Mazhar Alanson ile' programına konuk olan Şaşmaz, uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getirmişti.

    2022'nin kasım ayında Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan 'Mazhar Alanson ile' programına konuk olan Şaşmaz, uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getirmişti.

  6. Yeni yılla birlikte 'Kurtlar Vadisi' için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek hayranlarını heyecanlandırmıştı.

    Yeni yılla birlikte 'Kurtlar Vadisi' için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek hayranlarını heyecanlandırmıştı.

  7. POLAT ALEMDAR'A YORUM YAĞDI

    POLAT ALEMDAR'A YORUM YAĞDI

  8. Necati Şaşmaz şimdi de son haliyle dikkat çekti. Gözlerden uzak yaşamaya tercih eden ve zaman zaman da tarikat haberleriyle gündem olan Necati Şaşmaz'ın son haline

    Necati Şaşmaz şimdi de son haliyle dikkat çekti. Gözlerden uzak yaşamaya tercih eden ve zaman zaman da tarikat haberleriyle gündem olan Necati Şaşmaz'ın son haline

  9. "Kral yaşlanmışsın", "Polat senin de saçlar beyazladı" yorumları geldi.

    "Kral yaşlanmışsın", "Polat senin de saçlar beyazladı" yorumları geldi.