6 Aylık Hamile Olan Aslı Enver'den Dev Anlaşma!
Anne olmak için gün oyuncu sayan Aslı Enver, bir bebek markasının reklam filminde rol almak için 5 milyon TL'lik anlaşma imzaladı.
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"İstanbullu Gelin", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "Babil" gibi birbirinden başarılı projelerle gündeme gelen oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu.
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İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, hamilelik döneminde ekranlardan uzak kalma kararı almıştı.
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Yalnızca tiyatro odaklı çalışmalarda yer alacağını açıklayan Enver, daha çocuğunu kucağına almadan yüksek ücretli bir reklam anlaşmasıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Her dönem yüksek ücretli reklam teklifleri alan Enver bu kez anne adayı olarak bir projede yer alacak.
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Bir bebek markasıyla anlaşma masasına oturan Enver'in reklam filminde rol almak için 5 milyon TL'ye "evet" dediği öğrenildi.