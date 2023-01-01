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6 Aylık Hamile Olan Aslı Enver'den Dev Anlaşma!

Anne olmak için gün oyuncu sayan Aslı Enver, bir bebek markasının reklam filminde rol almak için 5 milyon TL'lik anlaşma imzaladı.

  1. "İstanbullu Gelin", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "Babil" gibi birbirinden başarılı projelerle gündeme gelen oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu.

    "İstanbullu Gelin", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "Babil" gibi birbirinden başarılı projelerle gündeme gelen oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu.

  2. İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, hamilelik döneminde ekranlardan uzak kalma kararı almıştı.

    İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, hamilelik döneminde ekranlardan uzak kalma kararı almıştı.

  3. Yalnızca tiyatro odaklı çalışmalarda yer alacağını açıklayan Enver, daha çocuğunu kucağına almadan yüksek ücretli bir reklam anlaşmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Yalnızca tiyatro odaklı çalışmalarda yer alacağını açıklayan Enver, daha çocuğunu kucağına almadan yüksek ücretli bir reklam anlaşmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

  4. Her dönem yüksek ücretli reklam teklifleri alan Enver bu kez anne adayı olarak bir projede yer alacak.

    Her dönem yüksek ücretli reklam teklifleri alan Enver bu kez anne adayı olarak bir projede yer alacak.

  5. Bir bebek markasıyla anlaşma masasına oturan Enver'in reklam filminde rol almak için 5 milyon TL'ye "evet" dediği öğrenildi.

    Bir bebek markasıyla anlaşma masasına oturan Enver'in reklam filminde rol almak için 5 milyon TL'ye "evet" dediği öğrenildi.