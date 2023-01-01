Hayvanlar Depremi Önceden Hisseder Mi
Celal Şengör çok ilginç dedi anlattı
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Kahramanmaraş merkezli olan iki büyük deprem 10 ilimizde büyük yıkımlara sebep oldu. Türkiye'nin ana gündemi de deprem oldu. Vatandaşlar ise artık daha da çok tedirgin. Peki halk arasında dolaşan, Hayanlar depremi önceden hisseder, havanın sıcaklığı depremin habercisi mi? Depremde havanın rengi değişir mi? gibi söylemler şehir efsanesi mi? Profesör Dr. Celâl Şengör hepsini tek tek açıkladı.
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ili etkilerken Türkiye?nin çeşitli bölgeleri sallanmaya devam ediyor. Türkiye beşik gibi sallanırken Prof. Dr. Celâl Şengör, halk arasında şehir efsanesine dönüşen deprem söylemlerini yorumladı.
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Depremlerin öncesinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve deprem gününde havanın renginin değişmesi gibi söylemleri kesin bir dille reddeden Prof. Dr. Şengör, ?Depremden hemen önce denizin üzerinde ışık görünmesi olayı olabilir. Bu durum yeraltı sularından kaynaklanıyormuş. Çok garip elektromanyetik olaylar olabiliyor. Bu gözlemlenmiş bir şey? dedi.
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Hayvanların depremleri önceden hissettiğine dair söylemlerin doğruluğunun ispatlanmadığını belirten Prof. Dr. Şengör, "Valla hayvanlar o bizim öncü dediğimiz küçük sarsıntıları dört ayakla yere bastıkları için bizden daha iyi hissediyorlar.
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Dolayısıyla hayvanların depremlerden önce ajite oldukları doğrudur. Ama bu katifiye edilemedi. Çinliler bunun üzerine çok uğraştı. Hatta bir şehri boşalttılar. Hatta epey hayat kurtardıkları da söylenir. Ancak bu katifiye edilemediği için bilmiyoruz.? diye konuştu.