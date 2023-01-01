Hayvanlar Depremi Önceden Hisseder Mi

Dolayısıyla hayvanların depremlerden önce ajite oldukları doğrudur. Ama bu katifiye edilemedi. Çinliler bunun üzerine çok uğraştı. Hatta bir şehri boşalttılar. Hatta epey hayat kurtardıkları da söylenir. Ancak bu katifiye edilemediği için bilmiyoruz.? diye konuştu.