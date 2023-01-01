Sürecin sıkıntılı geçtiğini belirten Çayır, "Depremde sonra yaklaşık 5 bin civarında daire, kiraya verildi. Bunların içerisinde geçici süre ile kiralanmış daireler, apartlar ve 1+1'ler dahil hepsi kiraya verildi. Bu durum karşısında kiralık için yeni konuta ihtiyacımız var. Deprem bölgesine yakın Mersin gibi büyük şehirlerde de aynı sıkıntılar var. Kiralarda fahiş fiyat artışı söz konusu oldu. Talep, arzlar dengeyi bozduğu için maalesef mülk sahipleri fırsatçılık yapıyor. Tabii iyilik yapıp, evlerini ücretsiz verenler de var" diye konuştu.