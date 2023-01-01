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Depremden Sonra O İlde Talep Patladı Akın Ettiler!

Ev kalmadı kiralık daireler tükendi

  1. Depremlerin ardından bölgedeki vatandaşlar, diğer şehirlere yerleşmeye başladı. Depremzedelerin akın ettiği iller arasında Sivas da var. Sivas'ta kiralık dairelerin tamamının dolduğu ve konut sıkıntısının başladığı aktarıldı. Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır, depremzedeler dışında tayini çıkanların da geldiğini ve onların da sıkıntı yaşadığını söyledi. Öğrencilerin de aynı sorundan muzdarip olacağını kaydeden Çayır, tavsiyelerinin acilen yeni konutlar üretilmesi olduğunu belirtti.

    Depremlerin ardından bölgedeki vatandaşlar, diğer şehirlere yerleşmeye başladı. Depremzedelerin akın ettiği iller arasında Sivas da var. Sivas'ta kiralık dairelerin tamamının dolduğu ve konut sıkıntısının başladığı aktarıldı. Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır, depremzedeler dışında tayini çıkanların da geldiğini ve onların da sıkıntı yaşadığını söyledi. Öğrencilerin de aynı sorundan muzdarip olacağını kaydeden Çayır, tavsiyelerinin acilen yeni konutlar üretilmesi olduğunu belirtti.

  2. Deprem felaketinden sonra deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar, bir bir farklı şehirlere gidiyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra binlerce depremzede de Sivas'a geldi.

    Deprem felaketinden sonra deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar, bir bir farklı şehirlere gidiyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra binlerce depremzede de Sivas'a geldi.

  3. Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır, "Depremin ardından ilk 2 haftada zaten mevcut kiralık dairelerde birtakım sıkıntılar yaşadık. Emlak camiası olarak depremzede vatandaşlarımıza ciddi desteklerde bulunduk. Komisyon dahi almadık ve mülk sahiplerimizden bazıları yaklaşık 1 yıla kadar kira bedeli almadı. Bu süreçte boş durumdaki satılık daireleri de kiralığa çevirdik. O dairelerin de kiraya verilmesi konusunda depremzedelerimize yardımcı olduk. Ancak geldiğimiz noktada hem il merkezinde hem de ilçelerde kiralık daire bulunmuyor" dedi.

    Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır, "Depremin ardından ilk 2 haftada zaten mevcut kiralık dairelerde birtakım sıkıntılar yaşadık. Emlak camiası olarak depremzede vatandaşlarımıza ciddi desteklerde bulunduk. Komisyon dahi almadık ve mülk sahiplerimizden bazıları yaklaşık 1 yıla kadar kira bedeli almadı. Bu süreçte boş durumdaki satılık daireleri de kiralığa çevirdik. O dairelerin de kiraya verilmesi konusunda depremzedelerimize yardımcı olduk. Ancak geldiğimiz noktada hem il merkezinde hem de ilçelerde kiralık daire bulunmuyor" dedi.

  4. Sürecin sıkıntılı geçtiğini belirten Çayır, "Depremde sonra yaklaşık 5 bin civarında daire, kiraya verildi. Bunların içerisinde geçici süre ile kiralanmış daireler, apartlar ve 1+1'ler dahil hepsi kiraya verildi. Bu durum karşısında kiralık için yeni konuta ihtiyacımız var. Deprem bölgesine yakın Mersin gibi büyük şehirlerde de aynı sıkıntılar var. Kiralarda fahiş fiyat artışı söz konusu oldu. Talep, arzlar dengeyi bozduğu için maalesef mülk sahipleri fırsatçılık yapıyor. Tabii iyilik yapıp, evlerini ücretsiz verenler de var" diye konuştu.

    Sürecin sıkıntılı geçtiğini belirten Çayır, "Depremde sonra yaklaşık 5 bin civarında daire, kiraya verildi. Bunların içerisinde geçici süre ile kiralanmış daireler, apartlar ve 1+1'ler dahil hepsi kiraya verildi. Bu durum karşısında kiralık için yeni konuta ihtiyacımız var. Deprem bölgesine yakın Mersin gibi büyük şehirlerde de aynı sıkıntılar var. Kiralarda fahiş fiyat artışı söz konusu oldu. Talep, arzlar dengeyi bozduğu için maalesef mülk sahipleri fırsatçılık yapıyor. Tabii iyilik yapıp, evlerini ücretsiz verenler de var" diye konuştu.

  5. İlerleyen aylarda sorunun daha da büyüyeceğini dile getiren Çayır, "İçinde bulunduğumuz durumda Sivas'ta kiralık dairenin karşılığı yok. Depremzedelerin dışında tayini çıkanlar da geliyor. Onlar da sıkıntı yaşıyor. İlerleyen dönemde öğrencilerimiz de aynı sorundan muzdarip olacak. Buradan tavsiyemiz, acilen yeni konutların üretilmesi" dedi.

    İlerleyen aylarda sorunun daha da büyüyeceğini dile getiren Çayır, "İçinde bulunduğumuz durumda Sivas'ta kiralık dairenin karşılığı yok. Depremzedelerin dışında tayini çıkanlar da geliyor. Onlar da sıkıntı yaşıyor. İlerleyen dönemde öğrencilerimiz de aynı sorundan muzdarip olacak. Buradan tavsiyemiz, acilen yeni konutların üretilmesi" dedi.