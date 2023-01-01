Bu 34 Uygulama Banka Hesabınızı Ele Geçirebilir!

Özellikle birçok kişiyi güvenlik problemiyle karşı karşıya bırakan bir yazılıma sahip olan işletim sistemlerine dikkat çekildi. Kullanıcı verilerini ele geçirmek için çeşitli yöntemler kullanmaktan kaçınmayan bilgisayar korsanları uzun bir zamandır android kullanıcılarının banka hesaplarına gözünü dikti. Bu nedenle uzmanlar telefonlara gelişigüzel yüklenen bazı uygulamaların tehlikeleri konusunda vatandaşları uyardı. Siber güvenlik şirketi SecneurX?in uzmanları, Android kullanıcılarını tehlikeye atan 34 yeni uygulama tespit etti.