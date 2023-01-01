İşte Kanserin Baş Düşmanı O Baharat

Modern çağın en fazla yaşanan sağlık sorunlarından biri olan kanserin baş düşmanı baharat Hindistan'a bulundu. Günümüzde sık sık tüketilen ve Türk mutfaklarına da giren baharatların başında gelen köri kanserli hücrelerin çoğalmasını ve oluşmasını engellediği tespit edilmişti.

Köri karışık bitkilerden yapılan bir baharattır. İçeriğinde en faydalı baharatları barındıran körinin içinde; zerdeçal, kişniş, zencefil, demirhindi, hint cevizi, kırmızı toz biber, sumak ve kimyon gibi baharatlardan oluşur. Bu baharatlar köri yapraklarıyla beraber dövülür ve baharat haline getirilir.