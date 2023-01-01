İşte Kanserin Baş Düşmanı O Baharat
Hintlilerin uzun ve sağlıklı yaşamlarının sırrı!
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KÖRİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Günümüzde tavuk sosunda sık sık kullanılan köri baharatı çok güçlü bir antioksidandır. İçeriğindeki diğer besinler sayesinde tam bir ilaç olan köri kanserli hücrelerin oluşmasını engeller. Öte yandan oluşan kanserli hücrelerin ise aktivasyonluğunu azaltır.
En son yapılan bir araştırmada körinin özellikle cinsiyet kanserleri olarak geçen meme ve prostata fayda sağlar. Deforme olan hücre yapısını adeta iyileştirir.
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Mide asidindeki dengesizliği düzenler. Bulantı, şişlik ve krampları engeller. Köri özellikle gaz sıkışmasını engelleyen bir baharattır. Uzmanlar sık sık bu sorunları yaşayanların kesinlikle köri tüketmelerini önerir.
Krosin maddesi bakımından zengin olan köri, boğaz ve akciğerlerdeki toksinleri iyileştirir. Hasar almalarının önüne geçer.
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Kilo vermek isteyenler için köri baharatı tam bir mucizedir. Çünkü uzun süre tok tutarak sindirimin yemek ihtiyacını giderir.
Kandaki hücre sayısını artırarak kansızlık gibi sağlık sorunlarının da önüne geçer.
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Modern çağın en fazla yaşanan sağlık sorunlarından biri olan kanserin baş düşmanı baharat Hindistan'a bulundu. Günümüzde sık sık tüketilen ve Türk mutfaklarına da giren baharatların başında gelen köri kanserli hücrelerin çoğalmasını ve oluşmasını engellediği tespit edilmişti.
Köri karışık bitkilerden yapılan bir baharattır. İçeriğinde en faydalı baharatları barındıran körinin içinde; zerdeçal, kişniş, zencefil, demirhindi, hint cevizi, kırmızı toz biber, sumak ve kimyon gibi baharatlardan oluşur. Bu baharatlar köri yapraklarıyla beraber dövülür ve baharat haline getirilir.