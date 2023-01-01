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'Bu Bölge Aktif Fayların Etkisi Altında'

Prof. Dr. Naci Görür, Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yeni yapılaşma çalışmaları için uyarılarda bulundu.

  1. Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları; "Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında. Bölge tarih boyunca 7?den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu."

    Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları; "Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında. Bölge tarih boyunca 7?den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu."

  2. "Şimdi bölgeyi derleme toparlama çalışmaları başladı. Mikro. Bölgeleme çalışmaları ile kısmi yerleşime uygun alanlar tespit edebilirsiniz ama bu tüm bölge için uygun olmayacaktır çünkü bölge tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisindedir."

    "Şimdi bölgeyi derleme toparlama çalışmaları başladı. Mikro. Bölgeleme çalışmaları ile kısmi yerleşime uygun alanlar tespit edebilirsiniz ama bu tüm bölge için uygun olmayacaktır çünkü bölge tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisindedir."

  3. "Bu bölgenin ihya çalışmaları sırasında deprem bölgelerine özgü mimari ve inşaat çalışmalarına ve özgün yeni teknolojilere önem verilmelidir. Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir."

    "Bu bölgenin ihya çalışmaları sırasında deprem bölgelerine özgü mimari ve inşaat çalışmalarına ve özgün yeni teknolojilere önem verilmelidir. Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir."

  4. Bu bölgede alışıla gelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz. Özel mimari planlara, inovatif inşaat teknolojilerine ve izolatörler de dahil deprem etkisini azaltacak yatırımlara ihtiyaç vardır. Belki pahalı olacaktır ama burası herhangi bir bölge değildir."

    Bu bölgede alışıla gelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz. Özel mimari planlara, inovatif inşaat teknolojilerine ve izolatörler de dahil deprem etkisini azaltacak yatırımlara ihtiyaç vardır. Belki pahalı olacaktır ama burası herhangi bir bölge değildir."