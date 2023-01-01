Erdoğan'ı Eleştirenlere Ağzının Payını Verdi!

"GÖÇTÜ GİTTİ KOCA TARİH" İlk olarak "Ülke olarak büyük bir deprem felaketi yaşadık. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Alatlı, şu ifadeleri kullandı: "Sanki üstesinden asla gelemeyeceğim ağır bir keder... Bilirsin, bizim takım acıyı kelimelere, notalara dökerek aralamaya kurgulanmıştır. Acıyı böyle hafifletmeye çalışırız... Lakin bu defaki varoluşsal kayıp tasavvurun ötesinde. Bir anlamı olan hemen her şey yok oldu. Aziz bir dostum var, depremzede; "Göçtü gitti koca tarih, kültürüyle, iziyle, toprağıyla, artık ferman asacak kalesi de yok memleketimin" diye gözyaşı dökmekte. Güzel bir de türküsü varmış, 'ağıt' olmuş şimdi.