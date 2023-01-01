6'Lı Masanın Destekçileri Masanın Ayağını Kırdı!
Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmesinden rahatsız olan Meral Akşener, 6'lı Masadan ayrılık kararı almış ve kısa bir süre sonra geri döndüğünü açıklamıştı. Yaşanan gelgitli tutumları değerlendiren oyuncu Metin Akpınar, Akşener'e ağır sözler kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaşanan krizler siyaset arenasında hareketi yükseltirken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 6'lı Masa arasındaki gerilimli süreç gündemin ana başlıklarını oluşturmuştu.
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Cumhurbaşkanı adayını belirlemek bir araya gelen 6'lı masa liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak seçilmesiyle kendi aralarında bölünmeler yaşadı.
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Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin bir dille karşı çıkan Akşener 6'lı Masadan ayrılarak tansiyonun yükselmesine neden oldu.
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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüşme yapan Akşener, kısa bir süre sonra U dönüşü yaparak 6'lı Masaya döndüğünü duyurdu.
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Millet İttifakında yaşanan bu krizlerin ardından Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan 6 lider, Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kamuoyu önüne açıkladı.
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İyi Parti ve CHP arasındaki ilişkileri zedeleyen gelgitli kararların ardından 6'lı Masa ve destekçileri arasında da ipler gerildi.
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Sanat dünyasında da büyük yankı uyandıran kararsız hamlelerin ardından Şahan Gökbakar "Gidecek Yerin mi Var?" isimli bir video yayınlayarak yaşananları Ti'ye almıştı.
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"MUTLAKA BİR ÜFLEYENİ VARDIR" YouTube'da Kafa TV'nin programına katılan oyuncu Metin Akpınar ise Akşener'e sert ifadeler kullandı. Süreci değerlendiren Akpınar, "Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır" şeklinde iğneleyici ifadeler kullandı.