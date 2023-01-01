6'Lı Masanın Destekçileri Masanın Ayağını Kırdı!

"MUTLAKA BİR ÜFLEYENİ VARDIR" YouTube'da Kafa TV'nin programına katılan oyuncu Metin Akpınar ise Akşener'e sert ifadeler kullandı. Süreci değerlendiren Akpınar, "Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır" şeklinde iğneleyici ifadeler kullandı.

Sanat dünyasında da büyük yankı uyandıran kararsız hamlelerin ardından Şahan Gökbakar "Gidecek Yerin mi Var?" isimli bir video yayınlayarak yaşananları Ti'ye almıştı.

İyi Parti ve CHP arasındaki ilişkileri zedeleyen gelgitli kararların ardından 6'lı Masa ve destekçileri arasında da ipler gerildi.

Millet İttifakında yaşanan bu krizlerin ardından Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan 6 lider, Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kamuoyu önüne açıkladı.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüşme yapan Akşener, kısa bir süre sonra U dönüşü yaparak 6'lı Masaya döndüğünü duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin bir dille karşı çıkan Akşener 6'lı Masadan ayrılarak tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek bir araya gelen 6'lı masa liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak seçilmesiyle kendi aralarında bölünmeler yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaşanan krizler siyaset arenasında hareketi yükseltirken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 6'lı Masa arasındaki gerilimli süreç gündemin ana başlıklarını oluşturmuştu.

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