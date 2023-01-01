6'Lı Masanın Destekçileri Masanın Ayağını Kırdı!

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklifin 15 maddesi Komisyon'da kabul edildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklifin 15 maddesi Komisyon'da kabul edildi
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL
Sponsorlu İçerik
YSK'dan ittifak kararı: 24 Mart'a kadar zaman var
YSK'dan ittifak kararı: 24 Mart'a kadar zaman var
Milli Eğitim Müdürü'ne 'personele mobbing'den 5 ay hapis cezası
Milli Eğitim Müdürü'ne 'personele mobbing'den 5 ay hapis cezası
Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci başlıyor
Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci başlıyor
Bakan Bilgin'den taşeron işçi ve EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den taşeron işçi ve EYT açıklaması
Valiliğin resmi sitesinden yapılan 'istifa' paylaşımına tepki
Valiliğin resmi sitesinden yapılan 'istifa' paylaşımına tepki
Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu
Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu
Sinir krizi geçiren şahıs ilkokuldaki 20 kişiyi rehin aldı
Sinir krizi geçiren şahıs ilkokuldaki 20 kişiyi rehin aldı
AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
AK Parti'de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı imzaya açıldı
AK Parti'de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı imzaya açıldı
Bakan Soylu açıkladı: İki ilde selden can kaybı 14'e yükseldi
Bakan Soylu açıkladı: İki ilde selden can kaybı 14'e yükseldi
Seçimler için adres beyanında son tarih 17 Mart
Seçimler için adres beyanında son tarih 17 Mart
10 maddede Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci
10 maddede Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci
Şanlıurfa'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
Şanlıurfa'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
Öğrencisinden kamu çalışanına bir çok aday adayı parti merkezlerinde
Öğrencisinden kamu çalışanına bir çok aday adayı parti merkezlerinde
Depremin vurduğu ilde altın üretimi durdu, 10 bin kişi işsiz kaldı
Depremin vurduğu ilde altın üretimi durdu, 10 bin kişi işsiz kaldı
HDP aday çıkarmayacak, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek!
HDP aday çıkarmayacak, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek!
Adıyaman ve Hatay'daki öğretmenlik bölümü öğrencilerine staj kolaylığı
Adıyaman ve Hatay'daki öğretmenlik bölümü öğrencilerine staj kolaylığı
Bakan Bilgin'den 'geçici işçi düzenlemesi' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'geçici işçi düzenlemesi' açıklaması
Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor
Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor
Belediye başkanının üzerine yürüdüler ekipler araya girdi
Belediye başkanının üzerine yürüdüler ekipler araya girdi
Erdoğan: Togg, yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor
Erdoğan: Togg, yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: 5 ölü, 6 kayıp
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: 5 ölü, 6 kayıp
Bakan ve Bakan yardımcılarına emekli maaşı şoku!
Bakan ve Bakan yardımcılarına emekli maaşı şoku!
Cumhurbaşkanı bağımsız adayı yatıracağı parayı geri alabilir mi?
Cumhurbaşkanı bağımsız adayı yatıracağı parayı geri alabilir mi?
MEB'in, deprem bölgesinde ücretsiz kurslarına 21 bin kişi katılıyor
MEB'in, deprem bölgesinde ücretsiz kurslarına 21 bin kişi katılıyor
Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı
Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı
Adıyaman'da depremde sitesi yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı
Adıyaman'da depremde sitesi yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı
AK Parti 81 ilde e-Temayül yapacak
AK Parti 81 ilde e-Temayül yapacak

6'Lı Masanın Destekçileri Masanın Ayağını Kırdı!

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmesinden rahatsız olan Meral Akşener, 6'lı Masadan ayrılık kararı almış ve kısa bir süre sonra geri döndüğünü açıklamıştı. Yaşanan gelgitli tutumları değerlendiren oyuncu Metin Akpınar, Akşener'e ağır sözler kullandı.

  1. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaşanan krizler siyaset arenasında hareketi yükseltirken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 6'lı Masa arasındaki gerilimli süreç gündemin ana başlıklarını oluşturmuştu.

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaşanan krizler siyaset arenasında hareketi yükseltirken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 6'lı Masa arasındaki gerilimli süreç gündemin ana başlıklarını oluşturmuştu.

  2. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek bir araya gelen 6'lı masa liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak seçilmesiyle kendi aralarında bölünmeler yaşadı.

    Cumhurbaşkanı adayını belirlemek bir araya gelen 6'lı masa liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak seçilmesiyle kendi aralarında bölünmeler yaşadı.

  3. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin bir dille karşı çıkan Akşener 6'lı Masadan ayrılarak tansiyonun yükselmesine neden oldu.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin bir dille karşı çıkan Akşener 6'lı Masadan ayrılarak tansiyonun yükselmesine neden oldu.

  4. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüşme yapan Akşener, kısa bir süre sonra U dönüşü yaparak 6'lı Masaya döndüğünü duyurdu.

    Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüşme yapan Akşener, kısa bir süre sonra U dönüşü yaparak 6'lı Masaya döndüğünü duyurdu.

  5. Millet İttifakında yaşanan bu krizlerin ardından Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan 6 lider, Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kamuoyu önüne açıkladı.

    Millet İttifakında yaşanan bu krizlerin ardından Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan 6 lider, Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kamuoyu önüne açıkladı.

  6. İyi Parti ve CHP arasındaki ilişkileri zedeleyen gelgitli kararların ardından 6'lı Masa ve destekçileri arasında da ipler gerildi.

    İyi Parti ve CHP arasındaki ilişkileri zedeleyen gelgitli kararların ardından 6'lı Masa ve destekçileri arasında da ipler gerildi.

  7. Sanat dünyasında da büyük yankı uyandıran kararsız hamlelerin ardından Şahan Gökbakar "Gidecek Yerin mi Var?" isimli bir video yayınlayarak yaşananları Ti'ye almıştı.

    Sanat dünyasında da büyük yankı uyandıran kararsız hamlelerin ardından Şahan Gökbakar "Gidecek Yerin mi Var?" isimli bir video yayınlayarak yaşananları Ti'ye almıştı.

  8. "MUTLAKA BİR ÜFLEYENİ VARDIR" YouTube'da Kafa TV'nin programına katılan oyuncu Metin Akpınar ise Akşener'e sert ifadeler kullandı. Süreci değerlendiren Akpınar, "Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır" şeklinde iğneleyici ifadeler kullandı.

    "MUTLAKA BİR ÜFLEYENİ VARDIR" YouTube'da Kafa TV'nin programına katılan oyuncu Metin Akpınar ise Akşener'e sert ifadeler kullandı. Süreci değerlendiren Akpınar, "Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır" şeklinde iğneleyici ifadeler kullandı.