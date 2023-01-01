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İbn-İ Sina'nın Tavsiye Ettiği Vücudu Dipçik Gibi Yapan Besinler!

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı ??Küçük Tıp Kanunu?? adlı kitabında bahsettiği mucize besinler, birçok hastalığa karşı kalkan oluyor. İşte İbn-i Sina?nın tavsiye ettiği şifalı besinler:

  1. KUŞKONMAZ Protein bakımından zengin olan kuşkonmaz, kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir.

    KUŞKONMAZ Protein bakımından zengin olan kuşkonmaz, kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir.

  2. Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz; niasin, fosfor ve sodyum açısından da zengindir.

    Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz; niasin, fosfor ve sodyum açısından da zengindir.

  3. KEREVİZ TOHUMU En çok kadınlarda görülen idrar problemleri iltihaba yol açarken erkekler de ise prostat gibi tehlikeli hastalıklara davetiye çıkarır. Bu duruma bir çok durum etki eder. Ancak İbn-i Sina Kereviz tohumunun mesane çalışmasında ve idrar torbalarında olumlu etkileri olduğunu söylüyor.

    KEREVİZ TOHUMU En çok kadınlarda görülen idrar problemleri iltihaba yol açarken erkekler de ise prostat gibi tehlikeli hastalıklara davetiye çıkarır. Bu duruma bir çok durum etki eder. Ancak İbn-i Sina Kereviz tohumunun mesane çalışmasında ve idrar torbalarında olumlu etkileri olduğunu söylüyor.

  4. ÇAM FISTIĞI Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı tüketmesi gerekir.

    ÇAM FISTIĞI Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı tüketmesi gerekir.

  5. KUZU KULAĞI Kuzu kulağı, pişirilip suyu süzüldüğünde beyni çalıştırır ve mideye oldukça faydalıdır.

    KUZU KULAĞI Kuzu kulağı, pişirilip suyu süzüldüğünde beyni çalıştırır ve mideye oldukça faydalıdır.

  6. KURU ÜZÜM Vücutta çeşitli nedenlerle görülen kemik ve kas ağrısı için günde bir avuç siyah kuru üzümün faydalı olduğunu vurguluyor. Özellikle son yıllarda koronavirüs gibi hastalıklar nedeniyle görülen vücut ağrıları için de uzmanların önerdiği besinlerden biridir.

    KURU ÜZÜM Vücutta çeşitli nedenlerle görülen kemik ve kas ağrısı için günde bir avuç siyah kuru üzümün faydalı olduğunu vurguluyor. Özellikle son yıllarda koronavirüs gibi hastalıklar nedeniyle görülen vücut ağrıları için de uzmanların önerdiği besinlerden biridir.

  7. KELLE PAÇA Vücuttaki kolejen oranını artırarak hücrelerin daha genç kalmasını sağlar. Ayrıca orantılı kilo almak isteyenlere de kelle suyu tavsiye eder.

    KELLE PAÇA Vücuttaki kolejen oranını artırarak hücrelerin daha genç kalmasını sağlar. Ayrıca orantılı kilo almak isteyenlere de kelle suyu tavsiye eder.

  8. BAL Kan yapıcı hücreleri artırarak vücutta kan oranını yüksetir. Aynı zamanda üçlü bir iltihap temizleyicisidir. İbn-i Sina balın petekli yenilmeisni tavsiye eder.

    BAL Kan yapıcı hücreleri artırarak vücutta kan oranını yüksetir. Aynı zamanda üçlü bir iltihap temizleyicisidir. İbn-i Sina balın petekli yenilmeisni tavsiye eder.