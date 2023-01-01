Kızılcık Şerbeti'nde Üzen Ayrılık!
Son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından Kızılcık Şerbeti'nden diziseverleri üzen bir haber geldi. Dizide Can karakterini oynayan Oral Özer'in Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı ortaya çıktı.
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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti" farklı konusuyla cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
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Başörtüsü ve alkollü kolonya kriziyle sosyal medyayı ayağa kaldıran yapım, son olarak Nursema karakterinin zorla evlendirilmesi ve camdan düşmesiyle uzun bir süre konuşuldu.
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Melis Civelek ve Zeynep Gür imzalı yapım şimdi de 'ayrılık' haberiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Dizide Barış Kılıç'ın oynadığı Ömer karakterinin avukatı olan Oral Özer'in ekibe yakın zamanda veda edeceği ortaya çıktı.
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"Can" karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun diziden ayrılık sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.