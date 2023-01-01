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Kızılcık Şerbeti'nde Üzen Ayrılık!

Son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından Kızılcık Şerbeti'nden diziseverleri üzen bir haber geldi. Dizide Can karakterini oynayan Oral Özer'in Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı ortaya çıktı.

  1. Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti" farklı konusuyla cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

    Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti" farklı konusuyla cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

  2. Başörtüsü ve alkollü kolonya kriziyle sosyal medyayı ayağa kaldıran yapım, son olarak Nursema karakterinin zorla evlendirilmesi ve camdan düşmesiyle uzun bir süre konuşuldu.

    Başörtüsü ve alkollü kolonya kriziyle sosyal medyayı ayağa kaldıran yapım, son olarak Nursema karakterinin zorla evlendirilmesi ve camdan düşmesiyle uzun bir süre konuşuldu.

  3. Melis Civelek ve Zeynep Gür imzalı yapım şimdi de 'ayrılık' haberiyle dikkatleri üzerine çekti.

    Melis Civelek ve Zeynep Gür imzalı yapım şimdi de 'ayrılık' haberiyle dikkatleri üzerine çekti.

  4. Dizide Barış Kılıç'ın oynadığı Ömer karakterinin avukatı olan Oral Özer'in ekibe yakın zamanda veda edeceği ortaya çıktı.

    Dizide Barış Kılıç'ın oynadığı Ömer karakterinin avukatı olan Oral Özer'in ekibe yakın zamanda veda edeceği ortaya çıktı.

  5. "Can" karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun diziden ayrılık sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

    "Can" karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun diziden ayrılık sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.