Gözyaşlarına Hakim Olamadı!
Geçtiğimiz akşam ödül törenine katılan Ece Erken, depremzedeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. O esnada gözyaşlarına hakim olamayan Erken, röportajı yarıda kesti.
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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürüldükten sonra zor zamanlar geçiren Ece Erken, gözlerden uzak bir yaşam sürmeye devam ediyor.
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Ekranlarda yer almaktan geri duran Erken, geçtiğimiz akşam bir ödül töreninde görüntülendi.
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Röportaj veren Erken, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde etkilenen depremzedeler hakkında açıklamalarda bulundu.
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O esnada gözyaşlarına hakim olamayan Erken röportajı yarıda kesmek zorunda kaldı.
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ÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI RÖPORTAJI YARIDA KESTİ Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ece Erken, "Elimizden geleni ne kadar istesek de yapamayız zaten. Dolayısıyla konuşunca sinirim bozuluyor ve üzülüyorum.
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Çağrılara cevap veremedik, o çok içime oturdu. Benim de bir evladım var. Orada olamadığım için çok üzgünüm" dedi.
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O esnada gözyaşlarına hakim olamayan ünlü sunucu röportajı yarıda kesti.