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Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Deprem Bölgesinde Yeniden Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji, deprem bölgesinde cuma ve cumartesi günü tekrar kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde cuma ve cumartesi günü tekrar kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde cuma ve cumartesi günü tekrar kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

  2. Şahbaz, AA muhabirine, deprem bölgesinin yağış durumu ile aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa'daki duruma ilişkin bilgi verdi. Genel Müdürlük olarak bölgedeki yağışlara ilişkin bir gün önce turuncu kodla uyarıda bulunduklarını hatırlatan Şahbaz, akşam saatlerinden itibaren beklentileri doğrultusunda yağışların başladığını söyledi.

    Şahbaz, AA muhabirine, deprem bölgesinin yağış durumu ile aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa'daki duruma ilişkin bilgi verdi. Genel Müdürlük olarak bölgedeki yağışlara ilişkin bir gün önce turuncu kodla uyarıda bulunduklarını hatırlatan Şahbaz, akşam saatlerinden itibaren beklentileri doğrultusunda yağışların başladığını söyledi.

  3. Şahbaz, bölgede metrekareye düşen yağış miktarlarına ilişkin şöyle bilgi verdi: "14 Mart saat 12.00 ve 15 Mart 12.00 arasındaki 24 saatlik periyotta Adıyaman'da en yüksek yağış metrekareye 145,4 kilogramla Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'ndaki istasyonumuz ölçmüş. Şanlıurfa'da ölçülen en yüksek yağış ise Karaköprü'de metrekareye 113,7 kilogram olarak kaydedilmiş. Kahramanmaraş'ta Nurhak'ta metrekareye 67,4 kilogram, Gaziantep'te Araban'da metrekareye 40,3 kilogram, Kilis'in Elbeyli ilçesinde metrekareye 22,5 kilogram, Hatay İskenderun'da metrekareye 29,6 kilogram, Adana'da metrekareye 24,6, Diyarbakır Çermik'te metrekareye 35,8 kilogram, Elazığ Sivrice Hazarbaba köyünde bir ölçüm istasyonumuz var orada metrekareye 86,1 kilogram, Osmaniye Düziçi ilçesinde metrekareye 17,4, Malatya'nın Doğanşehir'de ise metrekareye 175,9 kilogram ölçüldü."

    Şahbaz, bölgede metrekareye düşen yağış miktarlarına ilişkin şöyle bilgi verdi: "14 Mart saat 12.00 ve 15 Mart 12.00 arasındaki 24 saatlik periyotta Adıyaman'da en yüksek yağış metrekareye 145,4 kilogramla Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'ndaki istasyonumuz ölçmüş. Şanlıurfa'da ölçülen en yüksek yağış ise Karaköprü'de metrekareye 113,7 kilogram olarak kaydedilmiş. Kahramanmaraş'ta Nurhak'ta metrekareye 67,4 kilogram, Gaziantep'te Araban'da metrekareye 40,3 kilogram, Kilis'in Elbeyli ilçesinde metrekareye 22,5 kilogram, Hatay İskenderun'da metrekareye 29,6 kilogram, Adana'da metrekareye 24,6, Diyarbakır Çermik'te metrekareye 35,8 kilogram, Elazığ Sivrice Hazarbaba köyünde bir ölçüm istasyonumuz var orada metrekareye 86,1 kilogram, Osmaniye Düziçi ilçesinde metrekareye 17,4, Malatya'nın Doğanşehir'de ise metrekareye 175,9 kilogram ölçüldü."

  4. Yağışların bölgenin bazı kesimlerinde yerel kuvvetli devam ettiğini belirten Şahbaz, "Özellikle deprem bölgesinin batı kesimlerinde yağış oldukça azalmış durumda, doğusunda ve kuzeyinde yağışlar yerel kuvvetli devam ediyor. Yağışların gece saatlerine kadar da yerel kuvvetli olarak devam etmesini bekliyoruz. Gece yarısından sonra ise yağışların zayıflayarak aralıklı ve hafif sağanak şeklinde devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

    Yağışların bölgenin bazı kesimlerinde yerel kuvvetli devam ettiğini belirten Şahbaz, "Özellikle deprem bölgesinin batı kesimlerinde yağış oldukça azalmış durumda, doğusunda ve kuzeyinde yağışlar yerel kuvvetli devam ediyor. Yağışların gece saatlerine kadar da yerel kuvvetli olarak devam etmesini bekliyoruz. Gece yarısından sonra ise yağışların zayıflayarak aralıklı ve hafif sağanak şeklinde devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

  5. Şahbaz deprem bölgesindeki gelecek haftanın yağış durumuna ilişkin şunları kaydetti: "Bölgenin batısından itibaren yeniden bir yağışın geleceğini tahmin ediyoruz. Cuma ve cumartesi günü kuvvetli yağışları göreceğiz. Elimizdeki verilere göre yağışlar cuma günü Adana civarında kuvvetli olacak. Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın güneybatısında da yağışların kuvvetli olmasını, diğer yerlerde hafif sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Cumartesi günü ise deprem bölgesinin tamamında kuvvetli yağış bekliyoruz."

    Şahbaz deprem bölgesindeki gelecek haftanın yağış durumuna ilişkin şunları kaydetti: "Bölgenin batısından itibaren yeniden bir yağışın geleceğini tahmin ediyoruz. Cuma ve cumartesi günü kuvvetli yağışları göreceğiz. Elimizdeki verilere göre yağışlar cuma günü Adana civarında kuvvetli olacak. Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın güneybatısında da yağışların kuvvetli olmasını, diğer yerlerde hafif sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Cumartesi günü ise deprem bölgesinin tamamında kuvvetli yağış bekliyoruz."

  6. Şahbaz hava tahminlerinin "www.mgm.gov.tr" ve telefon uygulamalarından takip edilerek buradaki uyarılara riayet edilmesini istedi.

    Şahbaz hava tahminlerinin "www.mgm.gov.tr" ve telefon uygulamalarından takip edilerek buradaki uyarılara riayet edilmesini istedi.

  7. Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can kayıplarına yol açtı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da ise sel nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can kayıplarına yol açtı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da ise sel nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

  8. DİYARBAKIR'DA ÇADIRKENT TAHLİYE EDİLDİ Diyarbakır Valiliği, Silvan yolu üzerindeki çadırkentin beklenen yağış nedeniyle tahliye edilmesine karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Silvan yolu üzerindeki Çadır kentte barınan depremzede vatandaşlarımızın, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine yerleştirilmeleri kararlaştırılmış olup, vatandaşlarımızın tahliyeleri valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımızca devam etmektedir." denildi.

    DİYARBAKIR'DA ÇADIRKENT TAHLİYE EDİLDİ Diyarbakır Valiliği, Silvan yolu üzerindeki çadırkentin beklenen yağış nedeniyle tahliye edilmesine karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Silvan yolu üzerindeki Çadır kentte barınan depremzede vatandaşlarımızın, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine yerleştirilmeleri kararlaştırılmış olup, vatandaşlarımızın tahliyeleri valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımızca devam etmektedir." denildi.

  9. ADIYAMAN-ÇELİKHAN KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle Adıyaman-Çelikhan yolu üzerindeki Bulam-2 Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi. Çay üzerinden ulaşımı sağlayan köprüdeki çökme nedeniyle Adıyaman-Çelikhan kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, köprüde çalışma başlattı.

    ADIYAMAN-ÇELİKHAN KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle Adıyaman-Çelikhan yolu üzerindeki Bulam-2 Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi. Çay üzerinden ulaşımı sağlayan köprüdeki çökme nedeniyle Adıyaman-Çelikhan kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, köprüde çalışma başlattı.