Deprem Bölgesinde Yeniden Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Yağışların bölgenin bazı kesimlerinde yerel kuvvetli devam ettiğini belirten Şahbaz, "Özellikle deprem bölgesinin batı kesimlerinde yağış oldukça azalmış durumda, doğusunda ve kuzeyinde yağışlar yerel kuvvetli devam ediyor. Yağışların gece saatlerine kadar da yerel kuvvetli olarak devam etmesini bekliyoruz. Gece yarısından sonra ise yağışların zayıflayarak aralıklı ve hafif sağanak şeklinde devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.