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Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Tesettürlü Paylaşımını Görenler Gözlerine İnanamadı

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aycan Yanaç bir proje için tesettüre girdi. O anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yanaç'ın güzelliğini görenler gözlerine inanamadı.

  1. Güzelliği ve fiziği ile göz önünde bulunan Yanaç, yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

    Güzelliği ve fiziği ile göz önünde bulunan Yanaç, yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

  2. Bir proje için tesettüre girdiği anları takipçileri ile paylaşan Aycan Yanaç'ın o görüntüleri kısa sürede yoğun ilgi gördü.

    Bir proje için tesettüre girdiği anları takipçileri ile paylaşan Aycan Yanaç'ın o görüntüleri kısa sürede yoğun ilgi gördü.

  3. AYCAN YANAÇ'TAN TESETTÜRLÜ PAYLAŞIM Yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çeviren Yanaç, hazırlık aşamasını ilk olarak hikaye kısmında paylaştı.

    AYCAN YANAÇ'TAN TESETTÜRLÜ PAYLAŞIM Yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çeviren Yanaç, hazırlık aşamasını ilk olarak hikaye kısmında paylaştı.

  4. Fotoğrafın altına "Çok güzel bir şey geliyor." notunu ekleyen ünlü isim herkeste merak uyandırdı.

    Fotoğrafın altına "Çok güzel bir şey geliyor." notunu ekleyen ünlü isim herkeste merak uyandırdı.

  5. Son olarak tesettürlü halini paylaşan Yanaç, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte Aycan Yanaç'ın tesettürlü hali...

    Son olarak tesettürlü halini paylaşan Yanaç, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte Aycan Yanaç'ın tesettürlü hali...