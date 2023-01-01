Tesettürlü Paylaşımını Görenler Gözlerine İnanamadı
Survivor yarışmasıyla ünlenen Aycan Yanaç bir proje için tesettüre girdi. O anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yanaç'ın güzelliğini görenler gözlerine inanamadı.
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Güzelliği ve fiziği ile göz önünde bulunan Yanaç, yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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Bir proje için tesettüre girdiği anları takipçileri ile paylaşan Aycan Yanaç'ın o görüntüleri kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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AYCAN YANAÇ'TAN TESETTÜRLÜ PAYLAŞIM Yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çeviren Yanaç, hazırlık aşamasını ilk olarak hikaye kısmında paylaştı.
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Fotoğrafın altına "Çok güzel bir şey geliyor." notunu ekleyen ünlü isim herkeste merak uyandırdı.
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Son olarak tesettürlü halini paylaşan Yanaç, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte Aycan Yanaç'ın tesettürlü hali...
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