2023 En Güzel Ramazan Manileri
Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber davulcuların elinde tokmakla mırıldandığı maniler kalplere dokunuyor. Peki en güzel maniler nelerdir? Ramazanda ne söylenir? Ramazan manileri nelerdir İşte Ramazan ayının en güzel ve en sevilen manileri...
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Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle sokaklara neşe dağıtan davulcular da söyledikleri manilerle Ramazanın ruhunu evlerimize misafir ediyor.
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Sahur vaktinde oruç tutacak olan kişileri uyandırmak için davul çalan Ramazan davulcularının söyledikleri birbirinden eğlenceli ve anlamlı maniler birçok kişi tarafından merak ediliyor.
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Gelin, Ramazan ayında sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel maniler...
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Bu аyın kаdri yüce, Hizmet et gündüz gece, Orucu tutmаlıyız, Hepimiz аilece. Aldаnmа sаğа solа, Gel gidelim hаk yolа, Güzel oruç tutаnın, Âkıbeti hаyrolа.
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Sâlih olаn seçilir. Gök kаpısı аçılır. Oruçlunun üstüne, Ne rаhmetler sаçılır. Rаbbimizin nîmeti, Ölçülür mü kıymeti? Bu аydа müminlere, Sаçаr bolcа rаhmeti. On üçüne geldik mi? Nefisleri yendik mi? İmаndаdır sааdet Bunu böyle bildik mi?
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On bir diye sevinme, Teravihten erinme, İbadetler şükürdür, Bunu bil ki öğünme. Geldi Ramazan ayı, Yendi temcit pilavı, Akşam iftardan sonra, İçelim demli çayı. Ramazan?ım merhaba Bizlere verdin sefâ Rabbimize hamdolsun Her nefeste bin defa.
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Bak kışın ayazına, Kalk Hakk?ın niyazına, Haydi hemen gidelim, Teravih namazına. Göz aydın hepimize, Mübârek günler bize, Onbir ayın sultanı, Hoş geldin evimize.
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Sofrada fakir olsun. Tabağı çukur olsun. Karnı doyduktan sonra, Duâyı okur olsun. Ezanlar hep okundu, İftarlığım lokumdu, Aç karnına çok yedim, Bana biraz dokundu.
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Vişneyi dalda koyma, Beni bu halde koyma, İftara çabukça gel, Gözümü yolda koyma. Bu aya hürmet gerek, Nimete şükür gerek, Mübarek Ramazan?da, Hakk?a ibadet gerek.
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Ramazanım merhaba, Bizlere verdin sefa, Rabbimize hamdolsun, Her nefeste bin defa. Herkes sabırla bekler, Zayi olmaz emekler, İftara geliyoruz, Hazırlansın yemekler.
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Ramazanım hoş geldi, Evlere şenlik verdi, Bugün herkes oruçlu, Sahûr yemeği yendi. Seni pek seçemedim, Sıcak çay içemedim, Başka Ramazan Manileri yemek çoksa da, Kaymaktan geçemedim.
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Akşam göründü hilâl, Kazançlar olsun helâl, Orucun sevabını, Çok verecek Zül-celâl! Şükür bu aya girdik, Akşam hilâli gördük, Sevinçlere garkolup, Yüzü secdeye sürdük.