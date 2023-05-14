MAK'ın Son Anketi Bomba!
MAK'ın son anketi bomba!
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14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi öncesi anketler peş peşe gelirken, anket yapan firmaya göre anket sonuçları arasında çok büyük farklar olması anketlerin güvenilirliğiyle ilgili akıllardaki soru işaretlerini büyütüyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve MAK Araştırma'nın patronu Mehmet Ali Kulat yapılan son anketlerin sonuçlarını açıkladı. İki anket arasındaki fark ne kadar? İşte ayrıntılar...
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında yaptırdıkları son anketlerin sonuçlarını açıkladı. Son hafta içerisinde 3 farklı anket yaptırdıklarını belirten Mustafa Şen, "Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz" dedi.
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AK Parti'nin 3 anketinin ortalaması
"Şu son haftada 3 araştırma bitti" diyen Mustafa Şen şöyle devam etti: "AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru." Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 51 olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen şöyle devam etti:
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Erdoğan'ın oyu yüzde 53'ün üzerinde
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm. Araştırmalarda yüzde 53'ü daha sağlam olarak gördüğüm için bunu dile getiriyorum. Cumhur İttifakı'nın yüzde 51 civarında bir oy oranı olacağını ön görüyoruz. Seçime kadar 2 aylık süreçte büyük değişiklikler bekleyemiyorum ancak Cumhur İttifakı'nın lehine yükselişler bekliyoruz."
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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Habertürk canlı yayınında yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. MAK'ın anketinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 puan önünde olduğu iddia edildi.
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Mehmet Ali Kulat, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz diye sorduğunuzda; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47 Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42, Muharrem İnce ve diğerleri ise yüzde 3 çıktı" dedi.
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MAK'ın patronu Mehmet Ali Kulat, yaptıkları ankette cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceği konusunda kararsız olan seçmenin yüzde 8 civarında olduğunu belirterek, "Kararsız seçmen yüzde 8. Bu kararsız seçmenin tamamına yakını HDP'li seçmen" dedi.