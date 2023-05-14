MAK'ın son anketi bomba!

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi öncesi anketler peş peşe gelirken, anket yapan firmaya göre anket sonuçları arasında çok büyük farklar olması anketlerin güvenilirliğiyle ilgili akıllardaki soru işaretlerini büyütüyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve MAK Araştırma'nın patronu Mehmet Ali Kulat yapılan son anketlerin sonuçlarını açıkladı. İki anket arasındaki fark ne kadar? İşte ayrıntılar...