Tatlıses AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı Oluyor!
'Ölene kadar yanındayım'
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Daha önce dört kez milletvekili olma girişiminde bulunan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmaya hazırlandığı belirtiliyor...
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Türkiye, 14 Mayıs?ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerine kilitlendi. AK Parti'nin aday belirleme çalışmaları sürerken, milletvekili aday adaylığı başvuru süresi ise 22 Mart akşamına kadar uzatıldı. Üç günde 3 binden fazla başvuru aldıklarını belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bu rağbeti gördüğümüz için tarihleri esnettik" dedi.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sevgi ve saygısını her fırsatta dile getirmekten geri durmayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 5. kez aday milletvekili aday adayı olmaya hazırlandığı iddia edildi.
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Daha önce 4 defa AK Parti'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Odatv'nin "Beşinci kez aday olacak mısınız" şeklindeki sorusunu yanıtladı. İbrahim Tatlıses, bir kez daha Şanlıurfa'dan aday adayı olacağının sinyalini verdi.
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Tatlıses, "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" dedi. İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çok programına eşlik etmişti.
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Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki açılış programında sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım..." demişti.