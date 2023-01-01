Tatlıses AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı Oluyor!

Daha önce 4 defa AK Parti'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Odatv'nin "Beşinci kez aday olacak mısınız" şeklindeki sorusunu yanıtladı. İbrahim Tatlıses, bir kez daha Şanlıurfa'dan aday adayı olacağının sinyalini verdi.