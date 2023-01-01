Whatsapp'a 'Belki' Özelliği

ARTIK NUMARA OLARAK DEĞİL İSİM OLARAK GÖSTERİYOR Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.