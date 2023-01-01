Whatsapp'a 'Belki' Özelliği
Popüler sohbet uygulaması WhatsApp, 'Belki' özelliğiyle yeniden gündeme geldi.
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WhatsApp tarafından gelen 'Belki' güncellemesi, tüm dünyada merak edilmeye başladı. Bugünden itibaren artık, WhatsApp gruplarındaki tanımadığınız kişilerin ismini görüntüleyebileceksiniz.
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ARTIK NUMARA OLARAK DEĞİL İSİM OLARAK GÖSTERİYOR Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.
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BELKİ ŞEKLİNDE KULLANICI ADI GÖRÜNTÜLENECEK Bilinmeyen numaralar için harekete geçen WhatsApp, Android, masaüstü (web) ve iOS kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı. Mesaj bildirimlerinde numarası kayıtlı olmayan kişiler ?Belki...(hesap adı)? olarak görünüyor.
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Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor.