Whatsapp'a 'Belki' Özelliği

Erdoğan açıkladı: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı
Erdoğan açıkladı: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı
Ramazan'da et ürünleri için fiyat sabitleme kararı
Ramazan'da et ürünleri için fiyat sabitleme kararı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Telefon dolandırıcılarına operasyon: 14 tutuklama
Telefon dolandırıcılarına operasyon: 14 tutuklama
Erdoğan: Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhunu dirilterek sarabiliriz
Erdoğan: Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhunu dirilterek sarabiliriz
Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Ramazanda vatandaş kırmızı et sorunu yaşamayacak
Ramazanda vatandaş kırmızı et sorunu yaşamayacak
Depremzedelere yaklaşık 130 milyar lira destek ödemesi yapılacak
Depremzedelere yaklaşık 130 milyar lira destek ödemesi yapılacak
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5 günde 100 bin imza toplayacaklar
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5 günde 100 bin imza toplayacaklar
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
Kimse sahip çıkmıyor: İçinde üst düzey PKK'lıların olduğu helikopter çakıldı
Kimse sahip çıkmıyor: İçinde üst düzey PKK'lıların olduğu helikopter çakıldı
YSK, yurt dışı seçim işlemleri harcamalarına ilişkin esasları belirledi
YSK, yurt dışı seçim işlemleri harcamalarına ilişkin esasları belirledi
Kentsel dönüşüme yeni destek paketi: 6 farklı kredi desteği
Kentsel dönüşüme yeni destek paketi: 6 farklı kredi desteği
Ada Araştırma da Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı
Ada Araştırma da Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı
Bakan Varank, gazeteci Altaylı'ya alaycı sözlerini hatırlattı
Bakan Varank, gazeteci Altaylı'ya alaycı sözlerini hatırlattı
Milli Muharip Uçak 'pist başı' yaptı
Milli Muharip Uçak 'pist başı' yaptı
Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol TBMM'de
Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol TBMM'de
Savcılıktan 'Başörtülü depremzede öğrenci özel okula kaydedilmedi' iddiasına açıklama
Savcılıktan 'Başörtülü depremzede öğrenci özel okula kaydedilmedi' iddiasına açıklama
Ahmet Özal, 'Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu
Ahmet Özal, 'Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu
Validen sonra İl Sağlık Müdürü de aday adaylığı için istifa etti
Validen sonra İl Sağlık Müdürü de aday adaylığı için istifa etti
Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı
Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı
Seçime 58 gün kaldı: İşte merak edilenler
Seçime 58 gün kaldı: İşte merak edilenler
Nüfus Müdürlükleri adres beyanı için saat 23:59'a kadar açık
Nüfus Müdürlükleri adres beyanı için saat 23:59'a kadar açık
Fethi Fahri Kaya TRT Genel Müdür Yardımcılığından istifa etti
Fethi Fahri Kaya TRT Genel Müdür Yardımcılığından istifa etti
EYT'lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor
EYT'lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan istifa etti
TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Whatsapp'a 'Belki' Özelliği

Popüler sohbet uygulaması WhatsApp, 'Belki' özelliğiyle yeniden gündeme geldi.

  1. WhatsApp tarafından gelen 'Belki' güncellemesi, tüm dünyada merak edilmeye başladı. Bugünden itibaren artık, WhatsApp gruplarındaki tanımadığınız kişilerin ismini görüntüleyebileceksiniz.

    WhatsApp tarafından gelen 'Belki' güncellemesi, tüm dünyada merak edilmeye başladı. Bugünden itibaren artık, WhatsApp gruplarındaki tanımadığınız kişilerin ismini görüntüleyebileceksiniz.

  2. ARTIK NUMARA OLARAK DEĞİL İSİM OLARAK GÖSTERİYOR Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.

    ARTIK NUMARA OLARAK DEĞİL İSİM OLARAK GÖSTERİYOR Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.

  3. BELKİ ŞEKLİNDE KULLANICI ADI GÖRÜNTÜLENECEK Bilinmeyen numaralar için harekete geçen WhatsApp, Android, masaüstü (web) ve iOS kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı. Mesaj bildirimlerinde numarası kayıtlı olmayan kişiler ?Belki...(hesap adı)? olarak görünüyor.

    BELKİ ŞEKLİNDE KULLANICI ADI GÖRÜNTÜLENECEK Bilinmeyen numaralar için harekete geçen WhatsApp, Android, masaüstü (web) ve iOS kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı. Mesaj bildirimlerinde numarası kayıtlı olmayan kişiler ?Belki...(hesap adı)? olarak görünüyor.

  4. Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor.

    Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor.