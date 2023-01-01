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Gaziantep Ve Kilis'te Sağanak Ve Dolu Etkili Oldu

İki kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

  1. Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

  2. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

    Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

  3. Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

    Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

  4. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları tedirgin ederken, kent beyaza büründü.

    Ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları tedirgin ederken, kent beyaza büründü.

  5. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak vatandaşların ''Gök delindi'' yorumuna neden oldu.

    Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak vatandaşların ''Gök delindi'' yorumuna neden oldu.

  6. Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

    Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

  7. Gaziantep'te de sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

    Gaziantep'te de sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

  8. Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

    Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

  9. Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örttü.

    Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örttü.

  10. Öte yandan kent merkezinden geçen Allaben Deresi'nde ise yer yer taşkınların oluştuğu gözlendi.

    Öte yandan kent merkezinden geçen Allaben Deresi'nde ise yer yer taşkınların oluştuğu gözlendi.

  11. Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

    Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

  12. Öte yandan Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir ahıra yıldırım isabet etmesi dolayısıyla 4 koyun telef oldu.

    Öte yandan Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir ahıra yıldırım isabet etmesi dolayısıyla 4 koyun telef oldu.