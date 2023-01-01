Gaziantep Ve Kilis'te Sağanak Ve Dolu Etkili Oldu
İki kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
-
Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
-
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
-
Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
-
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları tedirgin ederken, kent beyaza büründü.
-
Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak vatandaşların ''Gök delindi'' yorumuna neden oldu.
-
Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
-
Gaziantep'te de sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
-
Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
-
Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örttü.
-
Öte yandan kent merkezinden geçen Allaben Deresi'nde ise yer yer taşkınların oluştuğu gözlendi.
-
Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
-
Öte yandan Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir ahıra yıldırım isabet etmesi dolayısıyla 4 koyun telef oldu.