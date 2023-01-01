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Devlet 1915 Çanakkale Köprüsü'nden Geçmeyen 14 Milyon Araç İçin...

Devlet 5 milyar 86 milyon lira ödeyecek

  1. 1915 Çanakkale Köprüsü 1 yıl önce hizmete girdi. 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verilen köprüden bir yılda sadece 2 milyon 200 bin araç geçti. Hazine, geçmeyen 14 milyon 225 bin araç için köprüyü yapan firmalara 251 milyon 782 bin 500 Euro yani bugünkü kurdan 5 milyar 86 milyon lira ödeme yapacak..

    1915 Çanakkale Köprüsü 1 yıl önce hizmete girdi. 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verilen köprüden bir yılda sadece 2 milyon 200 bin araç geçti. Hazine, geçmeyen 14 milyon 225 bin araç için köprüyü yapan firmalara 251 milyon 782 bin 500 Euro yani bugünkü kurdan 5 milyar 86 milyon lira ödeme yapacak..

  2. 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete gireli tam bir yıl oldu. Yapılan sözleşme gereği köprüyü yapan Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan konsorsiyuma yıllık 16 milyon 425 araç için Hazine garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçti. 12 milyon 225 bin araç için Hazine'den köprüyü yapan firmalara 5 milyar 86 milyon lira ödeme yapılacak.

    1915 Çanakkale Köprüsü hizmete gireli tam bir yıl oldu. Yapılan sözleşme gereği köprüyü yapan Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan konsorsiyuma yıllık 16 milyon 425 araç için Hazine garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçti. 12 milyon 225 bin araç için Hazine'den köprüyü yapan firmalara 5 milyar 86 milyon lira ödeme yapılacak.

  3. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının üzerinden bu yana tam 1 yıl geçti. Devletin müteahhit firmalara geçiş garantisi adı altında ödeyeceği para Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bugün yaptığı açıklamayla belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıllık 16 milyon 425 araç için Hazine garantisi verilen ve yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü?nden bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçtiğini açıkladı.

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının üzerinden bu yana tam 1 yıl geçti. Devletin müteahhit firmalara geçiş garantisi adı altında ödeyeceği para Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bugün yaptığı açıklamayla belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıllık 16 milyon 425 araç için Hazine garantisi verilen ve yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü?nden bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçtiğini açıkladı.

  4. Adıyaman?da bugün açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, ?Yarın, hem şanlı Çanakkale Zaferi?mizin 108. yıl dönümü, hem de ecdada saygı, geleceğe armağan olarak nitelendirdiğimiz 1915 Çanakkale köprümüzün açılışının 1. yıl dönümü. Bugüne kadar 2 milyon 200 bin araç, 1915 Çanakkale köprümüz sayesinde kara yolunu kesintisiz şekilde kullandı. 2 milyona yakın araç ise Malkara-Çanakkale Otoyolu?nu kullandı. Böylece bölge ekonomisi canlandı, turizme, tarıma ve istihdama önemli katkılar sağlandı. Sonuçta ülkemiz kazandı, milletimiz kazandı? dedi.

    Adıyaman?da bugün açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, ?Yarın, hem şanlı Çanakkale Zaferi?mizin 108. yıl dönümü, hem de ecdada saygı, geleceğe armağan olarak nitelendirdiğimiz 1915 Çanakkale köprümüzün açılışının 1. yıl dönümü. Bugüne kadar 2 milyon 200 bin araç, 1915 Çanakkale köprümüz sayesinde kara yolunu kesintisiz şekilde kullandı. 2 milyona yakın araç ise Malkara-Çanakkale Otoyolu?nu kullandı. Böylece bölge ekonomisi canlandı, turizme, tarıma ve istihdama önemli katkılar sağlandı. Sonuçta ülkemiz kazandı, milletimiz kazandı? dedi.

  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde köprünün açılış ücreti için ?Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik. Pahalı mı? 200 liracık. Biliyorsunuz yap işlet devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhineyse farkı kim ödeyecek? Onu bizler, devletin kasasından ödeyeceğiz? demişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde köprünün açılış ücreti için ?Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik. Pahalı mı? 200 liracık. Biliyorsunuz yap işlet devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhineyse farkı kim ödeyecek? Onu bizler, devletin kasasından ödeyeceğiz? demişti.

  6. Köprüyü, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanan Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan ?Daelim?Limak?SK?Yapı Merkezi Ortak Girişimi? hayata geçirdi. 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin yıllık 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verildi. Verilen garantide araç başı ücret 15 Euro + KDV oldu.

    Köprüyü, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanan Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan ?Daelim?Limak?SK?Yapı Merkezi Ortak Girişimi? hayata geçirdi. 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin yıllık 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verildi. Verilen garantide araç başı ücret 15 Euro + KDV oldu.

  7. Hazine, 1915 Çanakkale Köprüsü için geçmeyen her araç başına 17.7 Euro ödüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçtiğini açıkladı. Buna göre geçmeyen 14 milyon 225 bin araç için devletin kasasından toplam 251 milyon 782 bin 500 Euro (bugünkü kurla 5 milyar 86 milyon lira) çıkacak.

    Hazine, 1915 Çanakkale Köprüsü için geçmeyen her araç başına 17.7 Euro ödüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçtiğini açıkladı. Buna göre geçmeyen 14 milyon 225 bin araç için devletin kasasından toplam 251 milyon 782 bin 500 Euro (bugünkü kurla 5 milyar 86 milyon lira) çıkacak.