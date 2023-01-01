1915 Çanakkale Köprüsü 1 yıl önce hizmete girdi. 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verilen köprüden bir yılda sadece 2 milyon 200 bin araç geçti. Hazine, geçmeyen 14 milyon 225 bin araç için köprüyü yapan firmalara 251 milyon 782 bin 500 Euro yani bugünkü kurdan 5 milyar 86 milyon lira ödeme yapacak..