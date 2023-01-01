Erzurum'da Korkutan İstila!
Tarlalara dadandılar...
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ERZURUM'daki Söğütlü Mahallesi'ni kargalar istila etti. Tarımla uğraşan vatandaşlar, aldıkları önlemler de işe yaramayınca çileden çıktı. Kargaların mahalleyi istilası dron ile görüntülendi.
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Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Söğütlü Mahallesi'nde yaşanan karga istilası tarımla uğraşan vatandaşları zarara uğratıyor.
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Kavak ağaçlarının yüksek kısımlarına yuva yapan yüzlerce karga, köyde bulunan bahçe ve tarlalara ekilen tohumları yiyerek çiftçi vatandaşların ekinlerinin olgunlaşmasını engelliyor.
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Vatandaşlar ise kargaların hem tarlalardaki tohumları yemesinden hem de yüzlerce karganın çıkarttığı gürültülü seslerden rahatsız durumda.
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Aldıkları birtakım önlemlerin de işe yaramadığını belirten köy sakini Atilla Soylu, ?Kavak ağaçlarının kesilip yerine daha anlamlı bodur ve faydalı ağaçlar ekilmesi gerekiyor.
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Köyümüzde çok fazla karga yoğunluğu var tarlalara ve bahçelere çok zarar veriyorlar. Tohumlarımızı yiyorlar. Seslerinden tüm köy olarak rahatsız durumdayız.
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Aldığımız bazı önlemler de işe yaramadı. Bu kargaların burada çoğalmasının nedenleri bu kavak ağaçlarıdır.
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Dediğim gibi bunların kesilmesi ve daha faydalı ağaçlar ekilmesi gerekiyor? dedi.