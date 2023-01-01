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Bu Hafta Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 20-26 Mart tarihleriyle ilgili hava tahmin raporu yayımladı.

  1. Yağışlı ve soğuk hava günlerdir ülke genelinde etkili oluyor. Başta deprem bölgesi olmak üzere bir çok bölgede aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldi. Yaşanan seller sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

    Yağışlı ve soğuk hava günlerdir ülke genelinde etkili oluyor. Başta deprem bölgesi olmak üzere bir çok bölgede aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldi. Yaşanan seller sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

  2. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkisini kaybetmesi mevsim normallerine gelmesi bekleniyor.

    Soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkisini kaybetmesi mevsim normallerine gelmesi bekleniyor.

  3. HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 7 günlük (20-26 Mart) hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Salı gününden itibaren batı kesimlerde yer yer normaller üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 7 günlük (20-26 Mart) hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Salı gününden itibaren batı kesimlerde yer yer normaller üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

  4. Yağışlı havanın da Batı bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer etkisini sürdürmesi bekleniyor.

    Yağışlı havanın da Batı bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer etkisini sürdürmesi bekleniyor.

  10. 20-26 MART HAFTASINDA HAVA DUUMU NASIL OLACAK?

    20-26 MART HAFTASINDA HAVA DUUMU NASIL OLACAK?