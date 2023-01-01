Arka Sokaklar'dan Bomba Gelişme!
Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, verdiği 45 günlük aranın ardından ekranlara dönmeyerek büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu. Final bölümü dahi yayımlanmadan ekranlara veda eden yapımla ilgili ortaya şaşırtan bir iddia atıldı.
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Tam 17 sezon boyunca Kanal D ekranlarında fırtına gibi esen "Arka Sokaklar", yeni sezona girdikten kısa bir süre sonra ekranlara 45 günlük ara verme kararı almıştı.
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"Hüsnü Çoban" karakterini oynayan Özgür Ozan ve "Mesut Komiser" karakterini oynayan Şevket Çoruh'un diziden ayrılmasının bu kararda büyük etken olduğu söylenirken 45 günlük aradan sonra dizi yeniden başlamadı.
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Kadrosuna kattığı beş yeni oyuncuya rağmen ekranlara veda eden Arka Sokaklar'ın final dahi yapmaması izleyenleri kızdırırken gerçek sonunda gün yüzüne çıktı.
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Diziseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen yapımın nisan ayının sonlarına doğru yeniden başlayacağı iddia edildi.
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Cuma akşamları Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan yapımın günü ve kanalının da değişeceği ileri sürüldü.
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Dizinin hangi kanalda yayımlanacağına dair ise henüz net bir açıklama yapılmadı.