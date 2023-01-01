2023 Steam Bahar İndirimleri Ne Zaman Başlayacak, Kaç Gün Sürecek?
Steam 2023 indirim takvimiyle bahar dönemi indirimlerinin tarihleri belli oldu.
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Dünyanın en popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam, yılın belli dönemlerinde yaptığı büyük indirimlerle gündeme geliyor. Aralık ayında gerçekleştirilen kış indirimleri ardından büyük bahar indirim dönemi başladı.
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STEAM BAHAR İNDİRİMLERİ Steam?in en büyük indirim dönemleri genellikle mevsimsel indirimlerde oluyor. 2023 Steam Bahar İndirimleri 16 Mart'ta başladı, 23 Mart'a kadar devam edecek.
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2023 YILI İNDİRİM TAKVİMİ
Spor Festivali: 15-22 Mayıs
Next Fest: 19-26 Haziran
Yaz İndirimi: 29 Haziran ? 13 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)
Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz
Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos
Strateji Festivali: 28 Ağustos ? 4 Eylül
SHMUP Festivali: 25 Eylül ? 2 Ekim
Next Fest: 9-16 Ekim
Steam Çığlık Festivali?nin (Cadılar Bayramı)
Dönüşü: 26 Ekim ? 2 Kasım (ayrıntılı bilgi yakında paylaşılacak)
Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)
Kış İndirimi: 21 Aralık ? 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)