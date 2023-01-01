Çekirge Dağı'nda Yarık Ve Yer Kayması Oluştu!

Depremden sonra dağdan zaman zaman seslerin geldiğini ve halen kaymanın devam ettiğini anlatan Tunç, "Yollarda da yarıklar oluştu, bunlar hep depremden sonra oldu. Sel öncesinde köyden gençler gitti, yarıkların oluştuğu yerlerden 'tank geçer' diyorlar. Depremden sonra sesler geliyor, dağ halen iniyor. Dağın eteklerinde de fıstık bahçeleri vardı, oralara da sel vurdu, her yere taş geldi. Bu dağın adı Çekirge, buralarda Karadağ derler, bu dağ depremden sonra beyaza dönüştü, ağardı." ifadelerini kullandı.