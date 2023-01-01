İşte 21 Yaşında Ölen 'Sarışın Rahibe'nin 1000 Yıllık Mumyası

"Ölüm nedeninin solunum yolu rahatsızlığı olabileceği düşünülmektedir"

Mumya üzerinde el dikişli bir elbise ve başında örtü bulunmaktadır. Sarı saçları, kaşları ve kirpikleri hala ilk günkü canlılığını korumaktadır. Sırt üstü pozisyonda olup, sağ kolu göğsünün üzerine, sol kol göğüs altına doğru uzatılmış olup, sağ elinde ipek bir mendil bulunmaktadır. Mumya üzerinde röntgen çekiminde, sağ ve sol kalça kemiklerinin birleşim yeri olan mafsal kısmının kapalı olması nedeniyle doğum yapmadığı anlaşılmıştır. Bilindiği üzere rahibeler münzevi yaşamı tercih ederlerdi, bebek yapmazlardı. Ölüm nedeninin solunum yolu rahatsızlığı olabileceği düşünülmektedir. Saç örneğine göre ise denizel ürünler tükettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle sahil şeridinde yaşamış olduğu düşünülmektedir."