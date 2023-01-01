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İşte 21 Yaşında Ölen 'Sarışın Rahibe'nin 1000 Yıllık Mumyası

Bin yıllık mumyalar herkesin ilgisini çekti

  1. Yaklaşık bin yıllık sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası, müzeyi ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekiyor.

    Yaklaşık bin yıllık sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası, müzeyi ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekiyor.

  2. Niğde Müzesi'nde sergilenen yaklaşık bin yıllık sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

    Niğde Müzesi'nde sergilenen yaklaşık bin yıllık sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

  3. Bir kadın, 4 çocuk mumyası: Müze Müdürü Yakup Ünlüler yaptığı açıklamada, müzenin Orta Anadolu arkeolojisinin kronolojik bir düzenle sunulan 6 teşhir salonundan oluştuğunu söyledi. 5. salonda bir kadın ve 4 çocuk mumyasının sergilediğini belirten Ünlüler, şunları kaydetti:

    Bir kadın, 4 çocuk mumyası: Müze Müdürü Yakup Ünlüler yaptığı açıklamada, müzenin Orta Anadolu arkeolojisinin kronolojik bir düzenle sunulan 6 teşhir salonundan oluştuğunu söyledi. 5. salonda bir kadın ve 4 çocuk mumyasının sergilediğini belirten Ünlüler, şunları kaydetti:

  4. "Ölen kişi sodyum karbonatla, tuzla kaplanırdı"<br> "Antik dönemde mumyalama ölümden sonraki yaşam için bedenlerin sağlam kalması amacıyla yapılmaktadır. Mumyalama yetenekli uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Öncelikle vücuttaki nemin emilmesi için ölen kişi sodyum karbonatla, tuzla kaplanırdı.

    "Ölen kişi sodyum karbonatla, tuzla kaplanırdı"
    "Antik dönemde mumyalama ölümden sonraki yaşam için bedenlerin sağlam kalması amacıyla yapılmaktadır. Mumyalama yetenekli uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Öncelikle vücuttaki nemin emilmesi için ölen kişi sodyum karbonatla, tuzla kaplanırdı.

  5. Vücuttaki su cesetten uzaklaştırıldıktan sonra vücuda hoş kokulu yağlar ve bitki reçineleri sürülürdü. Sonrasında vücut keten bezlerle sarılarak havayla teması kesilirdi. Böylelikle vücudun havayla teması kesilerek çürümesi engellenmiştir.

    Vücuttaki su cesetten uzaklaştırıldıktan sonra vücuda hoş kokulu yağlar ve bitki reçineleri sürülürdü. Sonrasında vücut keten bezlerle sarılarak havayla teması kesilirdi. Böylelikle vücudun havayla teması kesilerek çürümesi engellenmiştir.

  6. "Sıradan insanlar nadiren mumyalanıyordu"<br> Antik Mısır'daki mumyalama işlemi genellikle kraliyet ailesi, soylu aileler ve zenginler gibi toplumun seçkinleri için yapılıyordu. Uygulama pahalı olduğu için sıradan insanlar nadiren mumyalanıyordu."

    "Sıradan insanlar nadiren mumyalanıyordu"
    Antik Mısır'daki mumyalama işlemi genellikle kraliyet ailesi, soylu aileler ve zenginler gibi toplumun seçkinleri için yapılıyordu. Uygulama pahalı olduğu için sıradan insanlar nadiren mumyalanıyordu."

  7. Sarışın rahibe mumyası<br> Ünlüler; sarışın rahibe mumyasının Aksaray'a bağlı Ihlara Vadisi'ndeki Yılanlı Kilisesi'nde bulunduğunu aktararak, kadının 21-22 yaşında öldüğünü ve 162 santimetre uzunluğunda olduğunu vurguladı.

    Sarışın rahibe mumyası
    Ünlüler; sarışın rahibe mumyasının Aksaray'a bağlı Ihlara Vadisi'ndeki Yılanlı Kilisesi'nde bulunduğunu aktararak, kadının 21-22 yaşında öldüğünü ve 162 santimetre uzunluğunda olduğunu vurguladı.

  8. Sarışın mumyanın ölüm nedeni <br> Rahibenin Mısır tarzında sargılama tekniğiyle mumyalandığına dikkati çeken Ünlüler, şunları söyledi:

    Sarışın mumyanın ölüm nedeni
    Rahibenin Mısır tarzında sargılama tekniğiyle mumyalandığına dikkati çeken Ünlüler, şunları söyledi:

  9. "Başında örtü bulunması ve kilise içerisine gömüldüğü için rahibe olduğu düşünülmektedir. Saçlarının da sarı olması nedeniyle 'sarışın mumya' olarak adlandırılmıştır.

    "Başında örtü bulunması ve kilise içerisine gömüldüğü için rahibe olduğu düşünülmektedir. Saçlarının da sarı olması nedeniyle 'sarışın mumya' olarak adlandırılmıştır.

  10. "Ölüm nedeninin solunum yolu rahatsızlığı olabileceği düşünülmektedir"<br> Mumya üzerinde el dikişli bir elbise ve başında örtü bulunmaktadır. Sarı saçları, kaşları ve kirpikleri hala ilk günkü canlılığını korumaktadır. Sırt üstü pozisyonda olup, sağ kolu göğsünün üzerine, sol kol göğüs altına doğru uzatılmış olup, sağ elinde ipek bir mendil bulunmaktadır. Mumya üzerinde röntgen çekiminde, sağ ve sol kalça kemiklerinin birleşim yeri olan mafsal kısmının kapalı olması nedeniyle doğum yapmadığı anlaşılmıştır. Bilindiği üzere rahibeler münzevi yaşamı tercih ederlerdi, bebek yapmazlardı. Ölüm nedeninin solunum yolu rahatsızlığı olabileceği düşünülmektedir. Saç örneğine göre ise denizel ürünler tükettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle sahil şeridinde yaşamış olduğu düşünülmektedir."

    "Ölüm nedeninin solunum yolu rahatsızlığı olabileceği düşünülmektedir"
    Mumya üzerinde el dikişli bir elbise ve başında örtü bulunmaktadır. Sarı saçları, kaşları ve kirpikleri hala ilk günkü canlılığını korumaktadır. Sırt üstü pozisyonda olup, sağ kolu göğsünün üzerine, sol kol göğüs altına doğru uzatılmış olup, sağ elinde ipek bir mendil bulunmaktadır. Mumya üzerinde röntgen çekiminde, sağ ve sol kalça kemiklerinin birleşim yeri olan mafsal kısmının kapalı olması nedeniyle doğum yapmadığı anlaşılmıştır. Bilindiği üzere rahibeler münzevi yaşamı tercih ederlerdi, bebek yapmazlardı. Ölüm nedeninin solunum yolu rahatsızlığı olabileceği düşünülmektedir. Saç örneğine göre ise denizel ürünler tükettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle sahil şeridinde yaşamış olduğu düşünülmektedir."