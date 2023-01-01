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Hatay'dan Korkutan Görüntüler!

İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

  1. Hatay?ın İskenderun ilçesinden son gelen görüntüler korkuttu. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı. Yer yer 50 santimetreye kadar yükselen su seviyesi sürücülere zor anlar yaşattı.

    Hatay?ın İskenderun ilçesinden son gelen görüntüler korkuttu. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı. Yer yer 50 santimetreye kadar yükselen su seviyesi sürücülere zor anlar yaşattı.

  2. İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu. Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.

    İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu. Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.

  3. İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

    İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

  4. Bazı cadde ve sokaklarda yer yer 50 santimetreye kadar yükselen su seviyesi büyük oranda çekildi.

    Bazı cadde ve sokaklarda yer yer 50 santimetreye kadar yükselen su seviyesi büyük oranda çekildi.

  5. Bu arada su birikintilerinden geçen bazı otomobillerin arıza yaparak yolda kaldığı ve plakalarının düştüğü görüldü.

    Bu arada su birikintilerinden geçen bazı otomobillerin arıza yaparak yolda kaldığı ve plakalarının düştüğü görüldü.