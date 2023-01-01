Hatay'dan Korkutan Görüntüler!
İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
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Hatay?ın İskenderun ilçesinden son gelen görüntüler korkuttu. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı. Yer yer 50 santimetreye kadar yükselen su seviyesi sürücülere zor anlar yaşattı.
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İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu. Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.
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İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.
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Bazı cadde ve sokaklarda yer yer 50 santimetreye kadar yükselen su seviyesi büyük oranda çekildi.
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Bu arada su birikintilerinden geçen bazı otomobillerin arıza yaparak yolda kaldığı ve plakalarının düştüğü görüldü.