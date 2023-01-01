Mideyi Bozan Yanlışlar!

1) Süt - meyve suyu

Gün içinde süt ve meyve suyu gibi içecekleri tüketebiliriz. Ancak süt ve meyve suyunu art arda içmenin sağlığınız için zararlı etkileri olabilir. Bazı yiyecek ve içecekler tek başına sağlıklı da olsalar öncesi ve sonrasında neler tükettiğiniz önemli. Süt ve meyve suyu da bu kombinasyonlardan biri. Bu ikili mide yanması, şişkinlik gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor.