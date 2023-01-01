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Mideyi Bozan Yanlışlar!

Tavuk ve süt aynı anda tüketilirse ne olur?

  1. Günlük hayatımız içerisinde kimi zaman sağlıklı besinlere ağırlık verirken kimi zaman daha farklı tercihlerde bulunabiliyoruz. Ancak sağlık açısından bakıldığında her gıdanın doğru bir zamanı var. Peki aynı anda ya da kısa zaman aralıklarıyla tüketmekten kaçınmanız gereken besinler olduğunu söylesek... İşte mide problemlerine yol açabilen zararlı ikililer...

    Günlük hayatımız içerisinde kimi zaman sağlıklı besinlere ağırlık verirken kimi zaman daha farklı tercihlerde bulunabiliyoruz. Ancak sağlık açısından bakıldığında her gıdanın doğru bir zamanı var. Peki aynı anda ya da kısa zaman aralıklarıyla tüketmekten kaçınmanız gereken besinler olduğunu söylesek... İşte mide problemlerine yol açabilen zararlı ikililer...

  2. 1) Süt - meyve suyu<br> Gün içinde süt ve meyve suyu gibi içecekleri tüketebiliriz. Ancak süt ve meyve suyunu art arda içmenin sağlığınız için zararlı etkileri olabilir. Bazı yiyecek ve içecekler tek başına sağlıklı da olsalar öncesi ve sonrasında neler tükettiğiniz önemli. Süt ve meyve suyu da bu kombinasyonlardan biri. Bu ikili mide yanması, şişkinlik gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

    1) Süt - meyve suyu
    Gün içinde süt ve meyve suyu gibi içecekleri tüketebiliriz. Ancak süt ve meyve suyunu art arda içmenin sağlığınız için zararlı etkileri olabilir. Bazı yiyecek ve içecekler tek başına sağlıklı da olsalar öncesi ve sonrasında neler tükettiğiniz önemli. Süt ve meyve suyu da bu kombinasyonlardan biri. Bu ikili mide yanması, şişkinlik gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

  3. 2) Yemek - su<br> Birçok insan yemek yerken su içme alışkanlığına sahip. Peki yemek yerken su içmek ne kadar sağlıklı? Yemek yerken gereğinden fazla su içmeyi alışkanlık haline getirdiğinizde tükürük salgılama oranı gittikçe azalır. Besinlerin sindirilmesini zorlaştıran bu alışkanlık elbette ki sağlığı da kötü etkileyip kilo problemleri yaratabilir. Ancak uzmanlar yemek sırasında gereğinden fazla su içmediğiniz sürece sağlık açısından bir problem yaşamayacağımıza da belirtiyor.

    2) Yemek - su
    Birçok insan yemek yerken su içme alışkanlığına sahip. Peki yemek yerken su içmek ne kadar sağlıklı? Yemek yerken gereğinden fazla su içmeyi alışkanlık haline getirdiğinizde tükürük salgılama oranı gittikçe azalır. Besinlerin sindirilmesini zorlaştıran bu alışkanlık elbette ki sağlığı da kötü etkileyip kilo problemleri yaratabilir. Ancak uzmanlar yemek sırasında gereğinden fazla su içmediğiniz sürece sağlık açısından bir problem yaşamayacağımıza da belirtiyor.

  4. 3- Yoğurt - meyve<br> Evde doğal bir şekilde hazırladığınız meyveli yoğurt karışımları ne kadar sağlıklı görünse de zararlı olabilir. Meyve veya yoğurt tek başına tüketildiğinde oldukça yararlıdır. Ancak bu iki besin birleştiğinde mideyi zorlayabilir. Sadece meyve ve yoğurttan oluşan bir karışım yerine içine ek olarak tarçın, zencefil veya bal koymak daha sağlıklı olacaktır.

    3- Yoğurt - meyve
    Evde doğal bir şekilde hazırladığınız meyveli yoğurt karışımları ne kadar sağlıklı görünse de zararlı olabilir. Meyve veya yoğurt tek başına tüketildiğinde oldukça yararlıdır. Ancak bu iki besin birleştiğinde mideyi zorlayabilir. Sadece meyve ve yoğurttan oluşan bir karışım yerine içine ek olarak tarçın, zencefil veya bal koymak daha sağlıklı olacaktır.

  5. 4- Zeytinyağı - badem <br><br> Badem içinde barındırdığı yüksek besin değerleriyle sağlığa oldukça faydalı bir kuru yemiş. Aynı şekilde zeytinyağı da birçok sağlık problemine iyi gelen önemli bir şifa kaynağı olarak bilinir. Bu iki besin kaynağı farklı yiyeceklerle ya da tek başına tüketildiğinde yararlı olsa da birlikte tüketildiği zaman midede sindirimi zorlaştırırlar.

    4- Zeytinyağı - badem

    Badem içinde barındırdığı yüksek besin değerleriyle sağlığa oldukça faydalı bir kuru yemiş. Aynı şekilde zeytinyağı da birçok sağlık problemine iyi gelen önemli bir şifa kaynağı olarak bilinir. Bu iki besin kaynağı farklı yiyeceklerle ya da tek başına tüketildiğinde yararlı olsa da birlikte tüketildiği zaman midede sindirimi zorlaştırırlar.

  6. 5- Tavuk - süt<br> Aynı besin değerine sahip yiyeceklerin birlikte tüketilmesi de kötü sonuçlara yol açabilir. Tavuk ve süt de bunun bir örneği. Birlikte tüketildiğinde vücutta yaşanan protein ve kalsiyum artışı mide sorunlarına yol açabilir. Ayrıca sütün yapısında yer alan laktik asit de sıkıntılara sebep olabiliyor. Süt içtikten kısa bir zaman sonra tavuk tüketirseniz sütte bulunan bu asit sebebiyle mide yanması yaşayabilirsiniz.

    5- Tavuk - süt
    Aynı besin değerine sahip yiyeceklerin birlikte tüketilmesi de kötü sonuçlara yol açabilir. Tavuk ve süt de bunun bir örneği. Birlikte tüketildiğinde vücutta yaşanan protein ve kalsiyum artışı mide sorunlarına yol açabilir. Ayrıca sütün yapısında yer alan laktik asit de sıkıntılara sebep olabiliyor. Süt içtikten kısa bir zaman sonra tavuk tüketirseniz sütte bulunan bu asit sebebiyle mide yanması yaşayabilirsiniz.