Amerikada bazı doktorlar tarafından yapılan araştırmalara göre; diyet asitli içeceklerin sakarin yerine aspartam ile tatlandırıldığını, ancak iki yapay tatlandırıcının benzer bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor. Ellin,Pamela Peeke adlı bir uzmandan yardım aldı. Uzmanlık alanları arasında beslenme ve halk sağlığını sayan Peeke, diyet sodayı tatlandıran aspartamın neden daha fazlasını isteyebileceğiniz konusunda büyük ölçüde suçlandığını açıklıyor: Çünkü yapay tatlandırıcılar aslında bir düzeltme sağlamazlar.