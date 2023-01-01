Soda İle İlgili Kritik Uyarı!
Hazmı kolaylaştırdığı için her mevsim tüketilen sade soda ile ilgili Amerikalı uzmanlardan korkutan açıklama geldi.
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Hazmı kolaylaştırdığı için her mevsim tüketilen sade soda ile ilgili Amerikalı uzmanlardan korkutan açıklama geldi. Diyet yapanların sürekli olarak tükettiği sodanın yan etkileri olduğu vücuda zarar verdiği ve kötü bir bağımlılığa yol açabileceğini ortaya koydu. Peki, diyet yaparken soda içmenin zararları neler? İşte soda içerken bilmeniz gerekenler...
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New York Times'da bir yazar olan Abby Ellin, diyet yaparken zayıflama uğruna içilen soda ile ilgili korkutan açıklamalarda bulundu.
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Ellin'in yayınladığı makalede diyet yaparken yaşadığı olumsuz durumları şu şekilde ifade etti. Ünlü yazar, "Çeşitli zamanlarda durmaya çalıştım ama kendimi bir haftadan daha uzun süre mahrum bırakamadım"
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Sodaya karşı bağımlı hale geldiğini anlayan ünlü yazar, bunun uzun üzerine; halk sağlığı, psikoloji ve beslenme konularında uzmanlaşmış klinik uzmanlarla konuştu.
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Diyet soda içmenin gizli yan etkilerini öğrendi. Ellin; diyet asitli içeceklerin uyarıcı maddeler kadar şiddetli, hatta ondan daha kötü bağımlılığa yol açabileceğini söylüyor.
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Ellin, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabının, bağımlılık yapan maddeler listesinde diyet asitli içecekleri saymadığını ve sayılması gerektiğine dikkat çekiyor.
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Amerikada bazı doktorlar tarafından yapılan araştırmalara göre; diyet asitli içeceklerin sakarin yerine aspartam ile tatlandırıldığını, ancak iki yapay tatlandırıcının benzer bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor. Ellin,Pamela Peeke adlı bir uzmandan yardım aldı. Uzmanlık alanları arasında beslenme ve halk sağlığını sayan Peeke, diyet sodayı tatlandıran aspartamın neden daha fazlasını isteyebileceğiniz konusunda büyük ölçüde suçlandığını açıklıyor: Çünkü yapay tatlandırıcılar aslında bir düzeltme sağlamazlar.
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SON DERECE ZARARLI VE BAĞIMLILIK YAPAN BİR MADDE Ayrıca yapılan bu araştırmalara sonucunda bazı uzmanlar, diyet asitli içecekleri, diğer ilaçlar gibi tedavi etmemizin zamanının geldiğine inanıyor.
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Ellin'in raporuna göre Gearhardt, diyet asitli içecek veya herhangi bir diyet soda, bağımlılık yapıcı etkileri için uygun test protokolüne tabi tutulan yeni bir farmasötik ürün olsaydı, daha fazla inceleme yapılmasının muhtemel olacağını söyledi. Gearhardt'ın dediği gibi, "Çok endişelenirdik." diye belirtiyor.
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Ellin, diyet asitli içecekleri temelli bırakmaya teşvik eden yaşadığı karın ağrısının yanı sıra, içeceğin kendisi için "Tide pod'un alacağını hayal ettiğim gibi" tatmaya başladığını söyledi.
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Gearhardt, diyet sodaya bağımlılığınızın çok ileri gittiğini gösterebilecek fiziksel semptomların olduğunu ve tüketmemeniz gerektiğini bilseniz bile ondan uzaklaşamadığınızı bu yüzden vücutta daha çok zarara yol açtığını ifade etti.
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Sonuç olarak; diyet yaparken soda tüketiyorsanız ölçülü tüketmeye ve fazla tüketmemeye özen göstermenizde fayda var...