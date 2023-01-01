Kız Kulesi'nin şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı!

Kız Kulesi'nde sonuna yaklaşılan restorasyon çalışmaları ile kulenin son hali havadan görüntülendi. Kulede, aslına uygun olarak kubbenin yeniden meydana çıktığı ve iskelede çalışmaların sürdüğü görüldü. Ayrıca kulenin restorasyondan önceki fotoğraflarında ise betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü.