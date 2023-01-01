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Kız Kulesi'nin Şoke Eden Fotoğrafları Ortaya Çıktı!

Kız Kulesi'nin şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı!

  1. Kız Kulesi'nde sonuna yaklaşılan restorasyon çalışmaları ile kulenin son hali havadan görüntülendi. Kulede, aslına uygun olarak kubbenin yeniden meydana çıktığı ve iskelede çalışmaların sürdüğü görüldü. Ayrıca kulenin restorasyondan önceki fotoğraflarında ise betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü.

    Kız Kulesi'nde sonuna yaklaşılan restorasyon çalışmaları ile kulenin son hali havadan görüntülendi. Kulede, aslına uygun olarak kubbenin yeniden meydana çıktığı ve iskelede çalışmaların sürdüğü görüldü. Ayrıca kulenin restorasyondan önceki fotoğraflarında ise betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü.

  2. Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarına başlanmadan önce çekilen fotoğraflarda kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonarme kule gönderinde deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü.

    Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarına başlanmadan önce çekilen fotoğraflarda kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonarme kule gönderinde deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü.

  3. Fotoğraflarda, kulenin külah kısmında bağlayıcılığını kaybetmiş çimento ve korozyona uğramış demirler, bayrak direğindeki tahribat, döşeme ve kolonlarında deniz kumunun kullanıldığı ve midye kabuğu, kıyı betonlarındaki hasar ve ayrışmalar görülüyor.

    Fotoğraflarda, kulenin külah kısmında bağlayıcılığını kaybetmiş çimento ve korozyona uğramış demirler, bayrak direğindeki tahribat, döşeme ve kolonlarında deniz kumunun kullanıldığı ve midye kabuğu, kıyı betonlarındaki hasar ve ayrışmalar görülüyor.

  4. Kız Kulesi'nin bulunduğu ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapıldı.

    Kız Kulesi'nin bulunduğu ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapıldı.

  5. Böylece yapının etrafı muhtemel sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirildi.

    Böylece yapının etrafı muhtemel sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirildi.