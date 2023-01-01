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Togg'u Görenler Hayran Kaldı

Togg'u görenler hayran kaldı

  1. Türkiye?nin yerli otomobili, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ümraniye?de mobil deneyim merkezinde sergilenmeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TOGG?un bu yıl içerisinde satışa çıkması planlanıyor.

    Türkiye?nin yerli otomobili, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ümraniye?de mobil deneyim merkezinde sergilenmeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TOGG?un bu yıl içerisinde satışa çıkması planlanıyor.

  2. Kullanıcısını merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda satış stratejisi oluşturan TOGG, kullanıcıyla temas yöntemlerini çeşitlendiriyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu?nun kullanıcıya daha yakın olmak için Ümraniye Meydan AVM?de hizmete açtığı mobil deneyim merkezinde TOGG otomobili sergilenmeye başladı.

    Kullanıcısını merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda satış stratejisi oluşturan TOGG, kullanıcıyla temas yöntemlerini çeşitlendiriyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu?nun kullanıcıya daha yakın olmak için Ümraniye Meydan AVM?de hizmete açtığı mobil deneyim merkezinde TOGG otomobili sergilenmeye başladı.

  3. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği otomobil yaklaşık 2 ay boyunca burada vatandaşlar ile buluşacak. Otomobili ziyaret eden vatandaşlar araç hakkında bilgi alarak deneyim sağlıyor.

    Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği otomobil yaklaşık 2 ay boyunca burada vatandaşlar ile buluşacak. Otomobili ziyaret eden vatandaşlar araç hakkında bilgi alarak deneyim sağlıyor.

  4. Aracı görmek için Pendik?ten gelen Celal Dizdar, ?Pendik?ten buraya geldim, aracı gördüm harika bir araç. Aslında C-SUV olarak gözüken ama D segmentinde bir araç. Bu kadar kısa bir sürede büyük bir başarı. Böyle bir araba yapmak harika bir şey. Sipariş verdim, en üst modelini tercih ettim? dedi.

    Aracı görmek için Pendik?ten gelen Celal Dizdar, ?Pendik?ten buraya geldim, aracı gördüm harika bir araç. Aslında C-SUV olarak gözüken ama D segmentinde bir araç. Bu kadar kısa bir sürede büyük bir başarı. Böyle bir araba yapmak harika bir şey. Sipariş verdim, en üst modelini tercih ettim? dedi.

  5. Aracı sipariş veren Ahmet Çoşkun, ?Araç inanılmaz, bizim milli aracımız. Ben, uzaktan geldim sipariş de verdim zaten. İnanılmaz kaliteli bir araç. Bizim arabamız, başka bir şey diyemiyorum Türk malı. En dolu modelini sipariş verdim renk de buradaki ile aynı. Arabayı dün gördüm canlı görmek için geldim, inanılmaz güzel? şeklinde konuştu.

    Aracı sipariş veren Ahmet Çoşkun, ?Araç inanılmaz, bizim milli aracımız. Ben, uzaktan geldim sipariş de verdim zaten. İnanılmaz kaliteli bir araç. Bizim arabamız, başka bir şey diyemiyorum Türk malı. En dolu modelini sipariş verdim renk de buradaki ile aynı. Arabayı dün gördüm canlı görmek için geldim, inanılmaz güzel? şeklinde konuştu.