Togg'u görenler hayran kaldı

Aracı görmek için Pendik?ten gelen Celal Dizdar, ?Pendik?ten buraya geldim, aracı gördüm harika bir araç. Aslında C-SUV olarak gözüken ama D segmentinde bir araç. Bu kadar kısa bir sürede büyük bir başarı. Böyle bir araba yapmak harika bir şey. Sipariş verdim, en üst modelini tercih ettim? dedi.