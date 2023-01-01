22 Mart Survivor eleme potasına kimler girdi? Konseyde duygusal anlar!

TV8 ekranlarında ünlüler gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor 2023'te dün akşam dokunulmazlık heyecanı vardı. Çarşamba akşamı yayınlanan Survivor'ın son bölümünde takımlar ilk olarak dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda kazanan gönüllüler takımı olurken performans birincisi de Özgür ve Nefise oldu. Yapılan oylama sonucu ünlülerde eleme adayı Barış seçildi. Gönüllülerde ise Özgür eleme potasına Elanur'u gönderdi.