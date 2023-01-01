22 Mart Survivor Eleme Potasına Kimler Girdi? Konseyde Duygusal Anlar!
22 Mart Survivor eleme potasına kimler girdi? Konseyde duygusal anlar!
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TV8 ekranlarında ünlüler gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor 2023'te dün akşam dokunulmazlık heyecanı vardı. Çarşamba akşamı yayınlanan Survivor'ın son bölümünde takımlar ilk olarak dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda kazanan gönüllüler takımı olurken performans birincisi de Özgür ve Nefise oldu. Yapılan oylama sonucu ünlülerde eleme adayı Barış seçildi. Gönüllülerde ise Özgür eleme potasına Elanur'u gönderdi.
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Dokunulmazlık sonrası yarışmacılar ada konseyinde toplandı. Survivor'da bu hafta potaya giren isimler Murat, Aziz ve Asena olmuştu. Dün gece dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında eleme konseyi yapıldı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu potaya Barış girdi.
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Gönüllüler takımında ise performans birincisi Özgür seçildi. Özgür 5. eleme adayı olarak Elanur'un ismini verdi. Bu sonuçla bu hafta Survivor eleme adayları Murat, Aziz, Asena, Barış ve Elanur olarak belirlendi.
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Konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Bu hafta 5 aday çıkacak. Beşinci adayı söyleyecek takım toplam sayıya göre belli olacak demiştik. Beşinci adayı Gönüllüler söyleyecek." dedi. Bunun üzerine dün geceki konseyde 2 isim eleme adayı seçildi.
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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2023'te Ünlüler ve Gönüllüler takımı, üçüncü dokunulmazlık oyununda eleme adayı olmamak için mücadele verdi. Zorlu oyunda ilk olarak kadınlar mücadelesi yaşandı. Kadınlar yarışında Asena'nın sayısı ile gönüllüler 1-0 öne geçti.
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Gecenin ikinci etabında ise erkekler yarışında kıran kırana anlar ekranlara geldi. Nefes kesen oyunda dokunulmazlık oyununda erkekler mücadelesini de gönüllüler kazandı. Dokunulmazlık sembolü ise Özgür'e verildi.