Gözler artık UNESCO?da

İznik?in dünya mirası ilan edilmesine ilişkin süreç devam ederken, gözler artık tamamen UNESCO?ya çevrildi. Türkiye?nin İznik Dosyası?nı içerik ve format yönünden eksiksiz olarak kabul eden UNESCO?da da uzun soluklu bir İznik mesaisi başlamış oldu. İznik dosyası incelenerek değerlendirilmek üzere UNESCO?nun danışma organı olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi?ne iletildi. ICOMOS?dan görevlendirilen uzmanlar, dosyada sunulan alanların korunmuşluk durumları ile ilgili alan yönetimlerini incelemek üzere Temmuz ? Eylül 2023 arasında alan ziyaretleri yapacak. Ekim- Kasım 2023 arasında ise ICOMOS uzmanları, dosyada yeterli görmedikleri bölümlerle ilgili ek bilgi isteyecek. Aralık 2023?te ise ICOMOS, dosya ile ilgili kararını UNESCO merkezine bildirecek. Haziran 2024?te de UNESCO Dünya Miras Merkezi, tüm bu belge ve ICOMOS?un raporunu inceleyerek, UNESCO Dünya Miras Komite Toplantısı?nda İznik ile ilgili kararını açıklayacak.