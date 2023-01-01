Hazal Kaya'dan Kızı Süreyya İle Yeni Paylaşım
Hazal Kaya'dan kızı Süreyya ile yeni paylaşım
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Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, kısa bir süre önce ikinci kez anne olmuştu. Kaya, 11 Şubat sabahı dünyaya getirdiği kızına Leyla Süreyya adını vemişti.
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LEYLA SÜREYYA İLE YENİ POZ
Şimdilerde tüm vaktini çocuklarıyla geçiren Hazal Kaya, Leyla Süreyya ile çekilen yeni bir karesini takipçileriyle paylaştı.
32 yaşındaki Kaya, bebeğiyle hastane odasında çekilen fotoğrafını yayınladı. Anne-kızın pozu büyük ilgi gördü.
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KIZIYLA İLK KARE
Öte yandan Hazal Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kızı Leyla Süreyya ile çekilen fotoğrafını ilk kez paylaşmıştı.
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"ANNELİĞİ ÇOK SEVDİM"
Ünlü oyuncu, ilk doğumunun ardından annelikle ilgili konuşmuş ve "Ben anne olmaya çok hazırmışım, hep birlikte bunu gördük. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Çok profesyonel anne çıktım, neden öyle oldu bilmiyorum. Ben çok sevdim anneliği. Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı" açıklamasını yapmıştı.
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FİKRET ALİ ADINDA OĞLU VAR
Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile 5 yıllık ilişkisini 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, aynı yıl kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.