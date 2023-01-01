Doğu Demirkol'un sevgilisi ünlü çiftin kızı çıktı...

Gönlünü Doğu Demirkol'a kaptırdığı ortaya çıkan Ayşe Kırca'nın aşk karesi de ortaya çıktı.

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan iki genç isim, fotoğrafı kendi hesaplarından paylaşmadı ancak verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o kare...