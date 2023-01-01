Doğu Demirkol'un Sevgilisi Ünlü Çiftin Kızı Çıktı...
Doğu Demirkol'un sevgilisi ünlü çiftin kızı çıktı...
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Komedyen Doğu Demirkol'un gizli aşkını takipçileri ortaya çıkardı. Uzun süredir hayatında kimse olmayan Doğu Demirkol, ünlü çiftin kızına gönlünü kaptırdı. İkiliyi gören sevenleri, mutluluklar dileğinde bulundu. İşte o kare...
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Ahlat Ağacı, Bayii Toplantısı, Ölümlü Dünya gibi sinema filmlerinde yer alan başarılı oyuncu Doğu Demirkol, BKM sahnesindeki skeçleriyle tanındı.Başarılı bir cerrah baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Doğu Demirkol, lisans eğitimini bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamladı.
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Reklam filmleri ve sinema projelerinde rol alan Doğu Demirkol, aşk hayatıyla da magazin gündeminde yer aldı.34 yaşındaki Doğu Demirkol, son olarak ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yaşadığı aşk ile gündem olmuştu.
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Bir süredir kalbi boşta olan ünlü komedyen, aradığı aşkı buldu.
Doğu Demirkol, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oyuncu kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu öğrenildi.
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Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu bulunuyor.
Babası Levent Kırca vefat ettikten sonra ortalarda görünmeyen Ayşe Kırca, şimdilerde 28 yaşında.
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Ayşe Kırca, ailesinin izinden giderek anne ve babası gibi oyuncu olmayı seçti ve eğitimlerini tamamladı.
Kırca, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alıyor.
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Gönlünü Doğu Demirkol'a kaptırdığı ortaya çıkan Ayşe Kırca'nın aşk karesi de ortaya çıktı.
Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan iki genç isim, fotoğrafı kendi hesaplarından paylaşmadı ancak verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte o kare...