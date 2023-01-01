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Emine Erdoğan İlk İftarı Depremzedelerle Yaptı

Emine Erdoğan ilk iftarı depremzedelerle yaptı

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarında, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evleri yıkıldığı için Malatya'dan Ankara'ya yerleşen Gönen ailesinin konuğu oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarında, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evleri yıkıldığı için Malatya'dan Ankara'ya yerleşen Gönen ailesinin konuğu oldu.

  2. Emine Erdoğan, Kahramanmaraşlı olan ancak Malatya'da yaşayan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkıldığı için Ankara'nın Altındağ ilçesine yerleşen Gönen ailesini ziyaret etti. <br> Gönen ailesinden, kas rahatsızlığı nedeniyle yatalak olan baba Cahit Gönen, anne Elif Gönen, üniversiteye hazırlanan kızı, ilkokul öğrencisi oğlu ve akrabalarıyla depremin ardından, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan kızları Fatmanur Gönen'in de yaşadığı Ankara'ya geldi.

    Emine Erdoğan, Kahramanmaraşlı olan ancak Malatya'da yaşayan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkıldığı için Ankara'nın Altındağ ilçesine yerleşen Gönen ailesini ziyaret etti.
    Gönen ailesinden, kas rahatsızlığı nedeniyle yatalak olan baba Cahit Gönen, anne Elif Gönen, üniversiteye hazırlanan kızı, ilkokul öğrencisi oğlu ve akrabalarıyla depremin ardından, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan kızları Fatmanur Gönen'in de yaşadığı Ankara'ya geldi.

  3. Evim Yuvam Olsun kampanyası kapsamında, Altındağ ilçesinde 3+1 eve yerleşen Gönen ailesi, yaşanan depremlerde hem Malatya'da hem de Kahramanmaraş'ta 30 yakınını kaybetti. <br> Emine Erdoğan, ziyareti sırasında aile üyeleriyle tek tek sohbet etti. Kayıpları için taziyelerini ileten Emine Erdoğan, yatalak baba Cahit Gönen'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

    Evim Yuvam Olsun kampanyası kapsamında, Altındağ ilçesinde 3+1 eve yerleşen Gönen ailesi, yaşanan depremlerde hem Malatya'da hem de Kahramanmaraş'ta 30 yakınını kaybetti.
    Emine Erdoğan, ziyareti sırasında aile üyeleriyle tek tek sohbet etti. Kayıpları için taziyelerini ileten Emine Erdoğan, yatalak baba Cahit Gönen'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

  4. Daha sonra Emine Erdoğan, ramazanın ilk orucunu da 9 kişilik Gönen ailesiyle birlikte açtı.

    Daha sonra Emine Erdoğan, ramazanın ilk orucunu da 9 kişilik Gönen ailesiyle birlikte açtı.

  5. Depremzede çocuğa Mete Gazoz sürprizi <br> İftarın ardından ailenin en küçük üyesi olan 4. sınıf öğrencisi Süleyman Gönen'in Milli okçu Mete Gazoz'a olan hayranlığının öğrenilmesi üzerine Emine Erdoğan'ın davetiyle Antalya'dan gelen Gazoz, depremzede hayranına sürpriz yaptı.

    Depremzede çocuğa Mete Gazoz sürprizi
    İftarın ardından ailenin en küçük üyesi olan 4. sınıf öğrencisi Süleyman Gönen'in Milli okçu Mete Gazoz'a olan hayranlığının öğrenilmesi üzerine Emine Erdoğan'ın davetiyle Antalya'dan gelen Gazoz, depremzede hayranına sürpriz yaptı.

  6. Mete Gazoz, minik hayranını kapıda Olimpiyat Şampiyonluğu sırasında yaptığı hareketle selamladı. Daha sonra birçok spor dalına ve okçuluğa merakı olan hayranıyla bir süre sohbet eden Gazoz, depremzede hayranına ok hediye etti.

    Mete Gazoz, minik hayranını kapıda Olimpiyat Şampiyonluğu sırasında yaptığı hareketle selamladı. Daha sonra birçok spor dalına ve okçuluğa merakı olan hayranıyla bir süre sohbet eden Gazoz, depremzede hayranına ok hediye etti.

  7. "İçten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum".<br>Emine Erdoğan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görselleri paylaşarak, şunları kaydetti: <br> "Ankara'da depremzede Gönen ailemizin iftar sofrasına konuk oldum. Evin neşesi güzel yavrularımızla vakit geçirmekten mutluluk duydum. Milli okçumuz Mete Gazoz'un hayranı olduğunu öğrendiğimiz Süleyman'a küçük de bir sürprizimiz oldu.

    "İçten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum".
    Emine Erdoğan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görselleri paylaşarak, şunları kaydetti:
    "Ankara'da depremzede Gönen ailemizin iftar sofrasına konuk oldum. Evin neşesi güzel yavrularımızla vakit geçirmekten mutluluk duydum. Milli okçumuz Mete Gazoz'un hayranı olduğunu öğrendiğimiz Süleyman'a küçük de bir sürprizimiz oldu.

  8. Mete abisi gibi Süleyman'ın da çok başarılı olacağına inanıyor, içten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz."

    Mete abisi gibi Süleyman'ın da çok başarılı olacağına inanıyor, içten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz."