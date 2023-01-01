Emine Erdoğan ilk iftarı depremzedelerle yaptı

Emine Erdoğan, Kahramanmaraşlı olan ancak Malatya'da yaşayan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkıldığı için Ankara'nın Altındağ ilçesine yerleşen Gönen ailesini ziyaret etti.

Gönen ailesinden, kas rahatsızlığı nedeniyle yatalak olan baba Cahit Gönen, anne Elif Gönen, üniversiteye hazırlanan kızı, ilkokul öğrencisi oğlu ve akrabalarıyla depremin ardından, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan kızları Fatmanur Gönen'in de yaşadığı Ankara'ya geldi.