Optimar'ın Anketine Göre Partilerin Oy Oranları
Optimar, 23 ilde 1.916 kişinin katılımı ile 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
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Türkiye 14 Mayıs günü cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi için sandık başına gidecek. Kritik seçimler yaklaşırken, anket şirketlerinin de çalışmaları sürüyor.
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Optimar, 23 ilde 1.916 kişinin katılımı ile 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
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Optimar, Türkiye genelini temsilen seçilmiş 26 ilde, toplamda 1.916 kişinin katılımı ile 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
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Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları;
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Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları;