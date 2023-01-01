Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları

Optimar, Türkiye genelini temsilen seçilmiş 26 ilde, toplamda 1.916 kişinin katılımı ile 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Optimar, 23 ilde 1.916 kişinin katılımı ile 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Türkiye 14 Mayıs günü cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi için sandık başına gidecek. Kritik seçimler yaklaşırken, anket şirketlerinin de çalışmaları sürüyor.

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