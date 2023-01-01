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Optimar'ın Anketine Göre Partilerin Oy Oranları

Optimar, 23 ilde 1.916 kişinin katılımı ile 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

  1. Türkiye 14 Mayıs günü cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi için sandık başına gidecek. Kritik seçimler yaklaşırken, anket şirketlerinin de çalışmaları sürüyor.

    Türkiye 14 Mayıs günü cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi için sandık başına gidecek. Kritik seçimler yaklaşırken, anket şirketlerinin de çalışmaları sürüyor.

  2. Optimar, 23 ilde 1.916 kişinin katılımı ile 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

    Optimar, 23 ilde 1.916 kişinin katılımı ile 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

  3. Optimar, Türkiye genelini temsilen seçilmiş 26 ilde, toplamda 1.916 kişinin katılımı ile 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

    Optimar, Türkiye genelini temsilen seçilmiş 26 ilde, toplamda 1.916 kişinin katılımı ile 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

  4. Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları;

    Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları;

  5. Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları;

    Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları;