DOSAB Kavşağı Düğümü De Çözülüyor

KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
'İttifaka dahil olan 4 parti kendi logosuyla seçimlere girecek'
'İttifaka dahil olan 4 parti kendi logosuyla seçimlere girecek'
Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak
Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama
HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarıldı
Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Narlı soslar satılamayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Narlı soslar satılamayacak
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te
Bakan Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Tarım Kredi Marketleri, ramazanda fiyatları sabitledi
Tarım Kredi Marketleri, ramazanda fiyatları sabitledi
Bakan Soylu izne çıktı! Süleyman Soylu'nun hastalığı ne?
Bakan Soylu izne çıktı! Süleyman Soylu'nun hastalığı ne?
Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor gözaltında
Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor gözaltında
YSK'nın yeni kararları Resmi Gazete'de: 190 bin 736 sandık kurulacak
YSK'nın yeni kararları Resmi Gazete'de: 190 bin 736 sandık kurulacak
MSB ve TSK'ya uzman yardımcılığı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
MSB ve TSK'ya uzman yardımcılığı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye zam var mı?
7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye zam var mı?
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Orman yangınlarında hayatını kaybeden görevliler 'şehit' sayılacak
Orman yangınlarında hayatını kaybeden görevliler 'şehit' sayılacak
Galerilerden noter onaylı sahtekarlık
Galerilerden noter onaylı sahtekarlık
Milletvekili adayı olan bakanlar istifa edecek mi?
Milletvekili adayı olan bakanlar istifa edecek mi?
AK Parti'de ağır toplar yeniden başvuru yapmadı
AK Parti'de ağır toplar yeniden başvuru yapmadı

DOSAB Kavşağı Düğümü De Çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım yatırımlarına yıllardır konuşulan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yollarını da ekledi.

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım yatırımlarına yıllardır konuşulan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yollarını da ekledi. Karayolları işbirliğiyle hayata geçirilen proje alanında devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Aktaş, çalışma tamamlandığı hem DOSAB hem de Demirtaş Mahallesi trafiğinde önemli bir rahatlama yaşanacağını söyledi.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım yatırımlarına yıllardır konuşulan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yollarını da ekledi. Karayolları işbirliğiyle hayata geçirilen proje alanında devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Aktaş, çalışma tamamlandığı hem DOSAB hem de Demirtaş Mahallesi trafiğinde önemli bir rahatlama yaşanacağını söyledi.

  2. Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana deprem yaralarını sanmak için Gaziantep İslahiye ve Nurdağı ile Hatay merkezde yoğun bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Bursa?daki yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Bursa?da kesintisiz ve konforlu ulaşımın sağlanması hedefiyle Şehir Hastanesi bağlantı yolu, Balıklıdere ve Fuat Kuşçuoğlu köprüleri gibi yatırımlara Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yolları da ekledi. Karayolları tarafından otoyol üzerindeki imalatları daha önce tamamlanan köprünün, bağlantı yollarıyla bir kavşağa dönüşmesini sağlayacak projede, 1 ay önce başlayan çalışmalar hızlandı. Yaklaşık 11 milyon TL?si kamulaştırma ve 3 milyon TL?si altyapı deplasesi olmak üzere yaklaşık 14 milyon TL?lik harcama bölgedeki iş adamlarının da katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, bağlantı yollarının imalatı yine Karayolları tarafından yapılıyor.

    Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana deprem yaralarını sanmak için Gaziantep İslahiye ve Nurdağı ile Hatay merkezde yoğun bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Bursa?daki yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Bursa?da kesintisiz ve konforlu ulaşımın sağlanması hedefiyle Şehir Hastanesi bağlantı yolu, Balıklıdere ve Fuat Kuşçuoğlu köprüleri gibi yatırımlara Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yolları da ekledi. Karayolları tarafından otoyol üzerindeki imalatları daha önce tamamlanan köprünün, bağlantı yollarıyla bir kavşağa dönüşmesini sağlayacak projede, 1 ay önce başlayan çalışmalar hızlandı. Yaklaşık 11 milyon TL?si kamulaştırma ve 3 milyon TL?si altyapı deplasesi olmak üzere yaklaşık 14 milyon TL?lik harcama bölgedeki iş adamlarının da katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, bağlantı yollarının imalatı yine Karayolları tarafından yapılıyor.

  3. Yılların hayali<br> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy ile birlikte bağlantı yolundaki zemin iyileştirme çalışmalarını inceledi. Tekstil ve otomotiv sanayi başta olmak üzere 436 işletmenin bulunduğu DOSAB?ın Türkiye'nin en kurumsal sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirten Başkan Aktaş, DOSAB?ın hemen yanı başında 6 mahalleden oluşan ve yaklaşık 100 bin nüfusa hitap eden eski Demirtaş beldesinin bulunduğunu bu nedenle de trafikle alakalı bölgede ciddi sorunlar yaşandığını hatırlattı.

    Yılların hayali
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy ile birlikte bağlantı yolundaki zemin iyileştirme çalışmalarını inceledi. Tekstil ve otomotiv sanayi başta olmak üzere 436 işletmenin bulunduğu DOSAB?ın Türkiye'nin en kurumsal sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirten Başkan Aktaş, DOSAB?ın hemen yanı başında 6 mahalleden oluşan ve yaklaşık 100 bin nüfusa hitap eden eski Demirtaş beldesinin bulunduğunu bu nedenle de trafikle alakalı bölgede ciddi sorunlar yaşandığını hatırlattı.

  4. Trafik sorununa çözüm olarak düşünülen otoyol bağlantısının 8-10 yıldır konuşulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ?Karayolları işbirliği ve sanayicilerimizin de destekleriyle hayal ettiğimiz bu projenin startını verdik. Çalışmalara yaklaşık 1 ay önce başladık ve nasip olursa 1,5 - 2 ay gibi bir zaman içerisinde toparlamayı hedefliyoruz. Kamulaştırma ve altyapı deplasesini sanayicilerimizin destekleriyle Büyükşehir olarak biz yaptık. Otoyol üzerindeki köprü de zaten daha önce Karayolları tarafından yapılmıştı. Bağlantı yolları da Karayolları tarafından hayata geçirilecek. Böylelikle Organize Sanayi Bölgesini kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımız imar yollarını kullanmadan Yalova yoluna da İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya da çevre yolundan rahatlıkla ulaşabilecek. Burası Bursa bağlantı kavşağına 3 kilometre, Samanlık Kavşağı?na da 6 kilometre mesafede. Büyükşehir ve Karayolları işbirliğinde çalışmalar devam ediyor. Çalışma tamamlandığında özellikle Demirtaş Sanayi Bölgesi ve Demirtaş halkı başta olmak üzere bütün Bursa'mız bu rahatlığı hissedecek. Şimdiden hayırlı olsun? diye konuştu.

    Trafik sorununa çözüm olarak düşünülen otoyol bağlantısının 8-10 yıldır konuşulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ?Karayolları işbirliği ve sanayicilerimizin de destekleriyle hayal ettiğimiz bu projenin startını verdik. Çalışmalara yaklaşık 1 ay önce başladık ve nasip olursa 1,5 - 2 ay gibi bir zaman içerisinde toparlamayı hedefliyoruz. Kamulaştırma ve altyapı deplasesini sanayicilerimizin destekleriyle Büyükşehir olarak biz yaptık. Otoyol üzerindeki köprü de zaten daha önce Karayolları tarafından yapılmıştı. Bağlantı yolları da Karayolları tarafından hayata geçirilecek. Böylelikle Organize Sanayi Bölgesini kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımız imar yollarını kullanmadan Yalova yoluna da İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya da çevre yolundan rahatlıkla ulaşabilecek. Burası Bursa bağlantı kavşağına 3 kilometre, Samanlık Kavşağı?na da 6 kilometre mesafede. Büyükşehir ve Karayolları işbirliğinde çalışmalar devam ediyor. Çalışma tamamlandığında özellikle Demirtaş Sanayi Bölgesi ve Demirtaş halkı başta olmak üzere bütün Bursa'mız bu rahatlığı hissedecek. Şimdiden hayırlı olsun? diye konuştu.