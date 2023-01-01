DOSAB Kavşağı Düğümü De Çözülüyor

Trafik sorununa çözüm olarak düşünülen otoyol bağlantısının 8-10 yıldır konuşulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ?Karayolları işbirliği ve sanayicilerimizin de destekleriyle hayal ettiğimiz bu projenin startını verdik. Çalışmalara yaklaşık 1 ay önce başladık ve nasip olursa 1,5 - 2 ay gibi bir zaman içerisinde toparlamayı hedefliyoruz. Kamulaştırma ve altyapı deplasesini sanayicilerimizin destekleriyle Büyükşehir olarak biz yaptık. Otoyol üzerindeki köprü de zaten daha önce Karayolları tarafından yapılmıştı. Bağlantı yolları da Karayolları tarafından hayata geçirilecek. Böylelikle Organize Sanayi Bölgesini kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımız imar yollarını kullanmadan Yalova yoluna da İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya da çevre yolundan rahatlıkla ulaşabilecek. Burası Bursa bağlantı kavşağına 3 kilometre, Samanlık Kavşağı?na da 6 kilometre mesafede. Büyükşehir ve Karayolları işbirliğinde çalışmalar devam ediyor. Çalışma tamamlandığında özellikle Demirtaş Sanayi Bölgesi ve Demirtaş halkı başta olmak üzere bütün Bursa'mız bu rahatlığı hissedecek. Şimdiden hayırlı olsun? diye konuştu.