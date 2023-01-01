Whatsapp'tan Bomba Güncelleme!

Artık aynı anda 32 kişi birden görüşebilecek!

Günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp yeni birçok özellik ile tüm kullanıcılara yenilikler sunuyor. Son zamanlarda çalışmalarını ve yeniliklerini cihazlar arası mesajlaşma ve arama alanında odaklanan platform ilgisini Windows uygulamasına çevirmiş durumdadır. Whatsapp yaptığı ve yapacağı yenilikleri uygulamayı daha ileri götürmek adına birçok duyuru paylaştı. Bu paylaştığı duyurular çerçevesinde WhatsApp geçtiğimiz yıllarda masaüstü uygulaması ile kullanıcıları sevindirmişti. Bu duyurulan Masaüstü uygulama ile birlikte birçok kolaylık kullanıcılara sağlanmış oldu.