Hangi aday kaç imza topladı? YSK paylaştı

Aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde ikinci ve üçüncü gün sonuçları açıklandı. YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Buna göre toplanan son imza sayısı şöyle: