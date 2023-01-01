Hangi Aday Kaç İmza Topladı? YSK Paylaştı
Hangi aday kaç imza topladı? YSK paylaştı
-
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında son bilgileri paylaştı.Kim kaç oy aldı? Süreç 27 Mart Pazartesi 20:00'a kadar devam edecek.
-
Aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde ikinci ve üçüncü gün sonuçları açıklandı. YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Buna göre toplanan son imza sayısı şöyle:
-
İkinci gün Muharrem İnce: 51 bin 367
Üçüncü gün: 58 bin 958
-
İkinci gün Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725
Üçüncü gün: 54 bin 893
-
İkinci gün Sinan Oğan: 25 bin 924
Üçüncü gün: 30 bin 304
-
İkinci gün Doğu Perinçek: 11 bin 79
Üçüncü gün: 13 bin 589
-
İkinci gün Yakup Türkal: Bin 645
Üçüncü gün: Bin 768
-
Erkan Trükten: 755
-
Tevfik Ahmet Özal: 567
-
İrfan Uzun: 319
-
Halil Murat Ünver: 211
-
Hilmi Özden: 151
-
Davut Turan: 68