Hangi aday kaç imza topladı? YSK paylaştı

KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
'İttifaka dahil olan 4 parti kendi logosuyla seçimlere girecek'
'İttifaka dahil olan 4 parti kendi logosuyla seçimlere girecek'
Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak
Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama
HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarıldı
Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Narlı soslar satılamayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Narlı soslar satılamayacak
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te
Bakan Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Tarım Kredi Marketleri, ramazanda fiyatları sabitledi
Tarım Kredi Marketleri, ramazanda fiyatları sabitledi
Bakan Soylu izne çıktı! Süleyman Soylu'nun hastalığı ne?
Bakan Soylu izne çıktı! Süleyman Soylu'nun hastalığı ne?
Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor gözaltında
Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor gözaltında
YSK'nın yeni kararları Resmi Gazete'de: 190 bin 736 sandık kurulacak
YSK'nın yeni kararları Resmi Gazete'de: 190 bin 736 sandık kurulacak
MSB ve TSK'ya uzman yardımcılığı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
MSB ve TSK'ya uzman yardımcılığı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye zam var mı?
7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye zam var mı?
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Orman yangınlarında hayatını kaybeden görevliler 'şehit' sayılacak
Orman yangınlarında hayatını kaybeden görevliler 'şehit' sayılacak
Galerilerden noter onaylı sahtekarlık
Galerilerden noter onaylı sahtekarlık
Milletvekili adayı olan bakanlar istifa edecek mi?
Milletvekili adayı olan bakanlar istifa edecek mi?
AK Parti'de ağır toplar yeniden başvuru yapmadı
AK Parti'de ağır toplar yeniden başvuru yapmadı

Hangi Aday Kaç İmza Topladı? YSK Paylaştı

Hangi aday kaç imza topladı? YSK paylaştı

  1. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında son bilgileri paylaştı.Kim kaç oy aldı? Süreç 27 Mart Pazartesi 20:00'a kadar devam edecek.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında son bilgileri paylaştı.Kim kaç oy aldı? Süreç 27 Mart Pazartesi 20:00'a kadar devam edecek.

  2. Aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde ikinci ve üçüncü gün sonuçları açıklandı. YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Buna göre toplanan son imza sayısı şöyle:

    Aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde ikinci ve üçüncü gün sonuçları açıklandı. YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Buna göre toplanan son imza sayısı şöyle:

  3. İkinci gün Muharrem İnce: 51 bin 367 <br> Üçüncü gün: 58 bin 958

    İkinci gün Muharrem İnce: 51 bin 367
    Üçüncü gün: 58 bin 958

  4. İkinci gün Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725 <br> Üçüncü gün: 54 bin 893

    İkinci gün Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725
    Üçüncü gün: 54 bin 893

  5. İkinci gün Sinan Oğan: 25 bin 924 <br> Üçüncü gün: 30 bin 304

    İkinci gün Sinan Oğan: 25 bin 924
    Üçüncü gün: 30 bin 304

  6. İkinci gün Doğu Perinçek: 11 bin 79 <br> Üçüncü gün: 13 bin 589

    İkinci gün Doğu Perinçek: 11 bin 79
    Üçüncü gün: 13 bin 589

  7. İkinci gün Yakup Türkal: Bin 645 <br> Üçüncü gün: Bin 768

    İkinci gün Yakup Türkal: Bin 645
    Üçüncü gün: Bin 768

  8. Erkan Trükten: 755

    Erkan Trükten: 755

  9. Tevfik Ahmet Özal: 567

    Tevfik Ahmet Özal: 567

  10. İrfan Uzun: 319

    İrfan Uzun: 319

  11. Halil Murat Ünver: 211

    Halil Murat Ünver: 211

  12. Hilmi Özden: 151

    Hilmi Özden: 151

  13. Davut Turan: 68

    Davut Turan: 68