İbn-İ Sina'nın Tavsiye Ettiği 16 Saat Tok Tutan 3 Besin
İslamiyet'in en önemli doktorlarından biri olarak tanımlanan İbn-i Sina bilgi bakımından insanlığa sunduğu öğütler herkesi şaşırtıyor.
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İslamiyet'in en önemli doktorlarından biri olarak tanımlanan İbn-i Sina bilgi bakımından insanlığa sunduğu öğütler herkesi şaşırtıyor. İbn-i Sina'nın 850 yıl önce tavsiye ettiği Ramazan reçetesi Ramazan ayıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Sina'nın asırlar öncesinden Ramazan ayında yaşanacak olan susuzluk için verdiği 3 besine sofranızda yer verin. İşte o mucizevi besinler...
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Hekimlerin Piri olarak bilinen İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce keşfettiği mucize tarifler günümüze kadar gelip birçok hastalığa deva oluyor. Mübarek Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde uzmanlardan ramazanda sağlıklı beslenme adına peşpeşe uyarılar geliyor. Tam da bu uyarılar yapılırken İbn-i Sina'nın 850 bin yıl önce yazdığı ramazan reçetesi gün yüzüne çıktı.
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Yıllar öncesinden sağlıklı yaşamın şifrelerini anlatan İbn-i Sina'nın Küçük Tıp Kanunu kitabında yüzyıllar önce bahsettiği Ramazan reçetesinde yer alan besinleri bulmak ve tüketmek çok basit.
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İşte ortaya çıkan o 3 besin;
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Demirhindi
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Kayısı kompostosu
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Armut
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İBN-İ SİNA'NIN ÖZEL REÇETESİ İbn-i Sina'nın özel reçetesi olan bu şerbet tarifi ile Ramazan boyunca açlık ve susuzluk yaşamayacaksınız!
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Demirhindi şerbeti ramazan ayında iftarda, sahurda ve yaz aylarında serinlemek için tüketilir. Susatmayan bu şerbet ile uzun saatler rahat oruç tutmak mümkün.Tüketim şekli, soğuk veya buzlu olarak tercih edilebilir. Ayrıca, farklı aromalar ekleyerek farklı tatlar elde etmek mümkündür.
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İşte İbn-i Sina'nın özel tarifli şerbeti...
MALZEMELER:
- 1 baş zencefil - 1 adet çubuk tarçın - 100 gr. demirhindi - 1 dal adaçayı - 5 su bardağı su - 1 tutam ıhlamur - 2 adet karanfil - 1 yemek kaşığı bal - Yarım su bardağı toz şeker
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Şerbetin hazırlanışı:
İlk olarak demirhindinin kabukları temizleyin ve bir tencereye alın. Daha sonra tencereye aldığınız demirhindilerin üzerine 1 litre su ekleyin ve bir gece boyunca bu şekilde bekletin.
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Ertesi gün tencerenin içine bal, adaçayı, toz şeker, zencefil, çubuk tarçın, karanfil ve ıhlamur koyun ve ocağa alın.
1 saat kadar kaynadıktan sonra şerbeti ocaktan alın ve bir kenarda soğumasını bekleyin. Şerbet soğuduktan sonra posası dibe çökecek. Posası dibe çökünce szüme işlemini yapın. Süzme işleminin ardından 4 saat buzdolabında bekletin.
Son olarak hem iftrada hem de sahurda bir bardak tüketebilirsiniz. AFİYET OLSUN...