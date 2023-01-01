Ertesi gün tencerenin içine bal, adaçayı, toz şeker, zencefil, çubuk tarçın, karanfil ve ıhlamur koyun ve ocağa alın.

1 saat kadar kaynadıktan sonra şerbeti ocaktan alın ve bir kenarda soğumasını bekleyin. Şerbet soğuduktan sonra posası dibe çökecek. Posası dibe çökünce szüme işlemini yapın. Süzme işleminin ardından 4 saat buzdolabında bekletin.

Son olarak hem iftrada hem de sahurda bir bardak tüketebilirsiniz. AFİYET OLSUN...