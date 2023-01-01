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Depremzede Sporculara Moral

Asrın felaketinde yaraları sarmak için bölgede yoğun bir çalışma sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan afet bölgelerinden gelen sporculara hem moral veriyor, hem de onları katılacakları spor organizasyonlarına hazırlıyor.

  1. Türkiye?yi yasa boğan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan asrın felaketinin ardından tüm afet bölgesinde yaraları sarmak için merkezi hükümet, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından ilk günden başlatılan seferberlik kesintisiz sürüyor.

    Türkiye?yi yasa boğan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan asrın felaketinin ardından tüm afet bölgesinde yaraları sarmak için merkezi hükümet, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından ilk günden başlatılan seferberlik kesintisiz sürüyor.

  2. Bu çalışmalar kapsamında Hatay?da yardımların dağıtımı, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve seyyar tuvaletlerin kurulumu için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Bursa?ya gelen depremzedelere de gerekli her türlü desteği sağlıyor.

    Bu çalışmalar kapsamında Hatay?da yardımların dağıtımı, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve seyyar tuvaletlerin kurulumu için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Bursa?ya gelen depremzedelere de gerekli her türlü desteği sağlıyor.

  3. Kardeşlik mağazası ile her türlü ihtiyaçları karşılanan, ücretsiz ulaşım, üniversite hazırlık kursları, psikolojik destek gibi imkanlardan yararlanan depremzedeler arasındaki sporcular da unutulmadı. Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya?dan gelen masa tenisi sporcuları, Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin Gemlik Karacali Kampı?nda ağırlanıyor, idmanlarını da Acemler Spor Tesisleri?nde yapıyor.

    Kardeşlik mağazası ile her türlü ihtiyaçları karşılanan, ücretsiz ulaşım, üniversite hazırlık kursları, psikolojik destek gibi imkanlardan yararlanan depremzedeler arasındaki sporcular da unutulmadı. Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya?dan gelen masa tenisi sporcuları, Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin Gemlik Karacali Kampı?nda ağırlanıyor, idmanlarını da Acemler Spor Tesisleri?nde yapıyor.

  4. Sporculara moral<br> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da genç sporculara moral vermek için idman saatinde onları ziyaret etti. Sporcularla masa tenisi oynayıp, onlara baklava ikram eden Başkan Aktaş, ?Acımız çok büyük ama bir taraftan da yaraları sarmaya çalışıyoruz. Depremzede kardeşlerimize sahip çıkma noktasında elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Deprem bölgesindeki 5 ilden gelen 5 antrenör ve 20 lisanslı sporcumuzu Bursa?da misafir ediyoruz. Bizim sporcularımızla beraber onları diri tutmaya, acılarını biraz olsun hafifletmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunu ve heyecanını görmek beni mutlu etti. Onların acılarını dindirmek, moral vermek, yaralarını sarmak bizim en önemli görevimiz? dedi.

    Sporculara moral
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da genç sporculara moral vermek için idman saatinde onları ziyaret etti. Sporcularla masa tenisi oynayıp, onlara baklava ikram eden Başkan Aktaş, ?Acımız çok büyük ama bir taraftan da yaraları sarmaya çalışıyoruz. Depremzede kardeşlerimize sahip çıkma noktasında elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Deprem bölgesindeki 5 ilden gelen 5 antrenör ve 20 lisanslı sporcumuzu Bursa?da misafir ediyoruz. Bizim sporcularımızla beraber onları diri tutmaya, acılarını biraz olsun hafifletmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunu ve heyecanını görmek beni mutlu etti. Onların acılarını dindirmek, moral vermek, yaralarını sarmak bizim en önemli görevimiz? dedi.