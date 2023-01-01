Depremzede Sporculara Moral

Sporculara moral

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da genç sporculara moral vermek için idman saatinde onları ziyaret etti. Sporcularla masa tenisi oynayıp, onlara baklava ikram eden Başkan Aktaş, ?Acımız çok büyük ama bir taraftan da yaraları sarmaya çalışıyoruz. Depremzede kardeşlerimize sahip çıkma noktasında elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Deprem bölgesindeki 5 ilden gelen 5 antrenör ve 20 lisanslı sporcumuzu Bursa?da misafir ediyoruz. Bizim sporcularımızla beraber onları diri tutmaya, acılarını biraz olsun hafifletmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunu ve heyecanını görmek beni mutlu etti. Onların acılarını dindirmek, moral vermek, yaralarını sarmak bizim en önemli görevimiz? dedi.