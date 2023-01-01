Kudüs Hurmasının Vücuda Faydaları Nelerdir?
Kudüs hurması nedir ve Kudüs hurması faydaları nelerdir? Biz bu içeriğimizde Kudüs hurması ile ilgili önemli ayrıntıları araştırdık.
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Türkiye?de Ramazanın en sevilen yiyeceklerinden olan hurmanın pek çok çeşidi bulunmaktadır. Kaliteli besin değerleri ile pek çok faydası bulunan hurma çeşitleri arasından biride Kudüs'tür. Peki, Kudüs hurması nedir ve Kudüs hurması faydaları nelerdir? Biz bu içeriğimizde Kudüs hurması ile ilgili önemli ayrıntıları araştırdık.
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Genellikle sadece Ramazan sofralarında ve hac-umre ziyaretleri sonrasında tatmaya alışık olduğumuz hurmanın aslında onlarca çeşidi bulunmakta. Mebrum, Medjul, Acve, Sugai, Safavi, Berni, Hudri, Amber ve Sukkeri yaş hurma en çok bilinen türlerdendir.
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Peygamberimiz Hz. Muhammed?in tavsiye ettiği ve övdüğü hurmanın ülkemizde en çok tercih edileni Medine ve Kudüs çeşitidir.
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Filistin topraklarında yetişen Kudüs hurması, doyurucu özelliği ve tarifsiz tadı ile her zaman tüketilmesi ve faydalarından istifade edilmesi gereken meyvelerdendir.
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Yılın her döneminde tüketilmesi gereken Kudüs hurması, sıhhat açısından son derece faydalı bir meyvedir.
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Kudüs hurmasının faydaları kudüs hurması özellikle b9 vitamini yani folik asit ve proteinleri bünyesinde barındıran bir kuru meyve çeşididir.
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Ayrıca kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, demir ve sodyum mineralleri bakımından. Da zengin bir meyvedir. Hurma, bedensel ve zihinsel yorgunluğu azaltır.
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Kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, demir ve sodyum minerallerini bolca içerir; öte yandan şeker oranı yüksek değildir. Çay ve kahvenin yanında atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.
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PEKİ KUDÜS HURMASININ MEDİNE HURMASINDAN FARKI NEDİR?
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- Kudüs hurması Medine hurması farkı: Kudüs hurması Medine hurmasına göre daha etlidir.
- Kudüs hurması ayrıca daha pahalı bir hurma çeşididir.
- Medine hurması diğer hurma çeşitlerine göre daha küçük yapılıdır.
- Renk olarak Medine hurması daha açıktır.
- Kudüs hurmasının yumuşak ve parlak dokusu vardır.
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KUDÜS HURMASININ FAYDALARI: Bedensel ve zihinsel yorgunluğunuzu azaltır. Bunun yanında enerji verir. Kansızlığa iyi gelebilir ve kan yapar. Hamile kadınlarda bebeğin beslenmesini sağlar. Yeni doğum yapmış kadınlarda anne sütünü artırır. Kanseri önleyebilir. Hafıza kaybına engel olur. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korumaktadır. Diyet listenize rahatça ekleyebilirsiniz. Çünkü gün boyu tok tutan bir meyvedir. Vücudunuzdaki kemik, kas ve iskelet yapısının güçlenmesini sağlar. Mide ve bağırsak problemlerine iyi gelebilir.
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Mide ve bağırsak problemlerine iyi gelebilir. Lifli yapısıyla boşaltım sisteminin verimli çalışmasını destekler. Kolesterolün yükselmesini önleyebilir. Sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Stresi azaltmaya yardımcı olur. İçerdiği antioksidan ile hücrelerin yenilenmesini sağlar. İçerdiği B vitamini sayesinde cildinizin daha sağlıklı olmasına yardımcıdır. İçeriğindeki beta karoten vitamini göz sağlığınızın korunmasını sağlar. Cildin yeniden yapılanmasını destekler ve cildi güzelleştirir.